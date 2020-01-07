-
الثلاثاء 07 يناير 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

عالميًا.. ارتفاع أسعار الذهب والأوقية بـ1569.27 دولار

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:48 ص
الذهب
الذهب
وكالات
طباعة
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع استمرار المخاوف من صراع واسع النطاق بين الولايات المتحدة وإيران، في حين بلغ البلاديوم ذروة جديدة.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1569.27 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن تراجع 0.7% في وقت سابق من الجلسة، في أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية في زهاء شهر.

وفي الجلسة السابقة، لامست الأسعار 1582.59 دولار، أعلى مستوياتها منذ أبريل 2013.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1571.10 دولار.

وأججت التحذيرات من ضربات جديدة والتوعد بالرد من جانب الولايات المتحدة وإيران بواعث القلق من صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، مما أفضى إلى دعوات داخل الكونجرس الأمريكي لسن قانون لمنع الرئيس دونالد ترامب من الدخول في حرب مع إيران.

وتراجع البلاديوم 0.3% في المعاملات الفورية إلى 2024.86 دولار للأوقية، لينزل عن ذروة 2032.94 دولار التي سجلها في وقت سابق من الجلسة.

كان المعدن المستخدم في الصناعة ارتفع نحو 54% على مدار 2019، في ظل مشاكل مزمنة في المعروض.

وارتفعت الفضة 0.3% إلى 18.19 دولار للأوقية، بعد ملامسة ذروتها في أكثر من ثلاثة أشهر عند 18.50 دولار خلال الجلسة السابقة، في حين تقدم البلاتين 0.5% مسجلا 967.65 دولار.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 23 ساعة

أصالة والعريان.. حب 14 عامًا انتهى بـ«الخيانة»

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الأسطول الحربى الروسى يتحرك باتجاه سوريا وإيران

منذ حوالي 19 ساعة

ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بملابس جريئة

منذ حوالي 23 ساعة

تفاصيل التحالف الخماسى بقيادة مصر لردع أردوغان (خاص)

الصور

image description

الرئيس السيسي في قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية

image description

العرض الخاص لفيلم خالد النبوي «يوم وليلة» بسينما مول مصر

image description

نجوم الفن يشاركون في تكريم لبلبة بختام مهرجان «المهن التمثيلية»

image description

الطائفة الإنجيلية تحتفل بـ«عيد الميلاد المجيد» بحضور الوزراء والمشاهير.. صور

image description

مباراة فوز الزمالك على طنطا في الوقت القاتل

الأكثر قراءة

الإفتاء: أردوغان يحاول السيطرة على إفريقيا وإحياء «العثمانية»

الأسطول الحربى الروسى يتحرك باتجاه سوريا وإيران

بعد إعلان الانفصال.. كواليس الخلاف بين أصالة وطارق العريان

شقيق زوج نانسي عجرم يكشف حقيقة علاقتها بـ«لص الفيلا»

أيام زمان

رغم أنه يحبها.. لماذا حرم نجيب محفوظ نفسه من الحلويات؟

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

«أسود وسباك جاهل».. هكذا عانى أحمد زكي ونجاح الموجي من التنمر

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

نجم الساعة

رغم أنه يحبها.. لماذا حرم نجيب محفوظ نفسه من الحلويات؟

الصحة

أطباء الجلدية: لعق الشفاه في الشتاء يؤدي لتشققها

منها نظافة الفم.. 9 فوائد صحية لشرب الماء

باحثون: حرمان الطفولة يؤثر على حجم المخ

تصل للوفاة.. أضرار المبيدات الحشرية

الرئيس نيوز

قبل اجتماع أديس أبابا: "تفاهمات سد النهضة لا تزال على المحك"

وزير المالية: خفض العجز لـ 6.2% العام المالي المقبل

وزيرة التخطيط تبحث مع رئيس "ذارو" الاستثمار مع "صندوق مصر السيادي"

خاص| صرف مرتبات شهر يونيو مبكراً .. تعرف على الموعد

منوعات

4 نصائح تساعد الأم فى تدريب طفلها على استخدام «المرحاض»

ركاب طائرة هندية يحاولون كسر الباب بعد احتجازهم بالداخل 5 ساعات

فنلندا تقلص أيام العمل لـ4

فينيكس يدعو المشاهير عدم السفر بطائرات خاصة

كشكول

تعيين رشا عادل وكيلًا لشئون التعليم بإعلام بني سويف

التعليم تطبع ٨٠٠ ألف استمارة بيانات ورقية لطلاب الثانوية العامة

التعليم: تعلن موعد الاختبار النفسي للمرحلة الرابعة بمسابقة 120 ألف معلم

بحوث الفلزات ينظم ورشة عمل حول ربط البحث العلمي بالصناعة

إسلام سياسي

الإفتاء: تركيا تتطلع بطموحها الاستعماري للسيطرة على العمق الأفريقي

التحالف الدولي يؤكد وقف التدريب ودعم العمليات ضد داعش

محمد بن زايد: ندعم جهود"الأخوة الإنسانية" لتفعيل مبادئ الوثيقة

«مدير مركز الفاتح الثقافى» يرد على متزعم التمرد الصوفى بعد هجومه على "أبوالعزائم": نار الفتنة التى أشعلتها ستحرقك وحدك

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: وزارة الثقافة.. المشاريع الكبرى وخناقات الحوارى!
لواء. محسن الفحام
سليمانى والحرس الثورى
لواء.حمدى البطران
مثقفون مهمشون
مؤمن المحمدي
لايصين كومبليتلى
المزيد

الثقافة

حين تغرب الشمس.. مجموعة قصصية لـ فريد الخمال عن دار كتوبيا

رئيس دار الكتب والوثائق توجه بتوفير أفضل الخدمات للباحثين

عروض سينما وورش فنية بثقافة أحمد بهاء الدين 

«الوحدة الوطنية» ورشة فنية بثقافة السويس (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك