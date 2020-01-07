وزارة التعليم تعلن موعد الاختبارات النفسية للمعلمين

أعلنت البوابة الإلكترونية للتوظيف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء مخاطبة المرحلة الرابعة من المتقدمين الذين تم الانتهاء من فحص أوراقهم، وتحديد مواعيد، وأماكن الاختبارات النفسية والمقرر انعقادها يوم في 21 يناير.



وشددت البوابة على المتقدمين متابعة البريد الإلكتروني المسجل سابقا على البوابة، لمعرفة موعد ومكان الاختبار النفسي، وتأتي الاختبارات تحت إشراف جهاز الطب النفسي التابع للقوات المسلحة.



كانت البوابة الإلكترونية للتوظيف بالوزارة قد أعلنت إيقاف التسجيل مؤقتًا على البوابة الإلكترونية للتوظيف، اعتبارا من 15 يناير الجاري، على أن تتم إعادة فتحها بعد ذلك فور الانتهاء من مراجعة البيانات والمستندات التي تم تقديمها حتى تاريخ غلق باب التسجيل.