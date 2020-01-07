«العدل» تتعاقد مع شركات لنظافة المحاكم

كلف المستشار عمر مروان، وزير العدل، مساعده لشئون أبنية المحاكم ودور الشهر العقاري، بسرعة التعاقد مع شركات متخصصة في أعمال الصيانة والنظافة لجميع المحاكم على مستوى الجمهورية، وتجهيزها جميعًا بالشكل اللائق، بما ييسر العمل على القضاة والمتقاضين والعاملين بالمحاكم.



ووجّه وزير العدل أيضًا بمراجعة احتياجات المحاكم واستراحات القضاة من أثاث ومفروشات ومستلزمات، وتوفيرها بكل ما هو متاح بالمخازن، إلى جانب إرسال تكليفات فورية بتنفيذ أعمال الصيانة الضرورية وإرسال أوامر الدفع إلى المحاكم.



من ناحية أخرى، كلف وزير العدل مساعده لشئون المتابعة والإنجاز، بتشكيل لجان حصر ومعاينة لمتابعة تنفيذ التعليمات، وعلى الفور بدأت هذه اللجان في تنفيذ مهامها الأسبوع الماضي، على أرض الواقع، إذ تمكنت من معاينة محاكم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وبنها كمرحلة أولى إذ تمت زيارة ثماني محاكم ابتدائية: "محاكم شمال القاهرة، جنوب القاهرة، الجيزة، السادس من أكتوبر، القاهرة الجديدة، حلوان، شبرا الخيمة، بنها".



كما تم إعداد تقارير تفصيلية باحتياجات تلك المحاكم وما تمت تلبيته منها والباقى، ورفعها لوزير العدل الذى أمر بتلبية كل هذه المتطلبات وسد كافة الاحتياجات في أسرع وقت، وسوف تتوالى المعاينات والمتابعة لجميع المحاكم على مستوى الجمهورية.