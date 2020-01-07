إغلاق طريق «القاهرة - السويس» الصحراوى 10 أيام بدءًا من اليوم

أعلنت الإدارة العاملة للمرور، إغلاق طريق "القاهرة - السويس" الصحراوي، مع إجراء تعديل في حركة المرور، إلى طريق الخدمة، ومنه إلى المحور البديل، بداية اليوم الثلاثاء، ولمدة 10 أيام.



وقال الإدارة العامة للمرور في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن إدارة المهندسين العسكريين تقوم بإجراء ربط بين طريق السويس الحالي وطريق السويس المستحدث، وهو الأمر الذي تطلب الإغلاق.



فيما كثفت إدارة المرور الوجود المروري في التحويلة المرورية، مع وضع العلامات الإرشادية والمساعدات الفنية، وأهابت بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.