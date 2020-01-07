نائب: الرئيس وجه رسائل نارية للداخل والخارج بقداس عيد الميلاد

تحدث النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن كلمة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، التي ألقاها خلال حضوره لقداس عيد الميلاد، أمس.



قال "عابد" إن كلمة الرئيس حملت العديد من الرسائل الهامة والحاسمة والنارية للداخل والخارج، سواء بشأن من يزعمون أو يريدون إحياء بذور الفتنة الطائفية، ولفت إلى أن المصريين جميعهم على قلب رجل واحد، وهذا ثابت على مر التاريخ، وأن اللحمة الوطنية لن يستطع أي كيان أن ينال منها.



وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن الرئيس تطرق خلال كلمته إلى الأوضاع الراهنة، مطمئنا المصريين بأن هناك قيادة سياسية وقوات مسلحة ورجال شرطة بواسل قادرين على التصدى لأي محاولات من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل ما نشهده من أحداث جارية تؤكد أن مصر ستظل هي حجر الزاوية في المنطقة.



وأشار "عابد" إلى أن الرئيس دائما ما يجيب عن التساؤلات التي تشغل المواطنين، وهذا يؤكد أن القيادة السياسية على علم بما يشغل الرأي العام والشارع المصري، ورسالته للمواطنين حول حب بعضهم البعض دليل على نشر ثقافة الحب بين أطياف المجتمع المصري، مؤكدًا أن المصريين يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية في حربها على الإرهاب ومواجهة التحديات التي تُحاك ضد الدولة المصرية.



وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن حديث الرئيس في كافة لقاءات يتسم بالشفافية والمصداقية، وتحليل دقيق للأوضاع الراهنة وهذا الأمر يقطع الطريق على المشككين، وضعاف النفوس وكل من يحاول بث الشائعات والأكاذيب، قائلًا: "نحن خلف القيادة السياسية ونثق في جميع قرارات الرئيس ونعلن تأييدنا ودعمنا الكامل له".