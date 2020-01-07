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فن

حلا شيحا حبيبة تامر حسني في «مش أنا»

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:37 ص
حلا شيحا وتامر حسني
حلا شيحا وتامر حسني
دعاء عبد المقصود
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تواصل الفنانة حلا شيحة تصوير دورها في أحداث الفيلم السينمائي الجديد "مش أنا" أمام النجم تامر حسني، والمنتظر عرضه بموسم صيف 2020.

ويعيد الفيلم "شيحا" إلى السينما بعد غياب حوالي 13 عامًا منذ آخر أعمالها "كامل الأوصاف" الذي جمعها بالراحل عامر منيب وحقق نجاحًا كبيرًا وقتها.

وتقدم "شيحا" خلال فيلم "مش أنا" شخصية حبيبة تامر حسني التي يتزوجها في نهاية الفيلم، وهي شخصية مرحة وكوميدية.

ومن المقرر أن تستأنف تصوير دورها في الفيلم مطلع الأسبوع القادم، في اللوكيشن الرئيسي للفيلم عقب عودة تامر حسني من الجولة التي يقوم بها في بعض الدول العربية ترويجًا لفيلم "الفلوس".

فيلم "مش أنا" قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته ماجد الكدوانى، سوسن بدر، شيرين، ومجموعة من ضيوف الشرف.

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