منها نظافة الفم.. 9 فوائد صحية لشرب الماء

الحفاظ على الجسم رطبا مهما للصحة، لكن كثيرون من الأشخاص لا يتناولون ما يكفي من السوائل يوميا.



تشكل المياه 60% تقريبا من الجسم، ونحو 71% من سطح الكوكب مغطى بالمياه، وتحتاج خلايا وأعضاء الجسم للماء للعمل بشكل جيد.



وفيما يلي بعض أسباب احتياج الجسم للماء:



تزييت المفاصل، فالغضاريف الموجودة في المفاصل وأقراص العمود الفقري تحتوي على نحو 80% من المياه، ويمكن أن يؤدي الجفاف على المدى الطويل إلى خفض قدرة المفاصل على امتصاص الصدمات مما يؤدي إلى ألم شديد بها.



الماء يشكل اللعاب والمخاط، واللعاب يساعد على هضم الطعام ويبقي الفم والأنف والعينين فى حالة رطبة وهذا يحول دون الاحتكاك والضرر.



ويحافظ شرب الماء على نظافة الفم، وفي حال استخدم الماء بدلا من المشروبات المحلاة فيمكن أن يقلل أيضا من تسوس الأسنان.



الماء يعزز صحة الجلد وجماله، وفي ظل الجفاف يمكن أن يصبح الجلد أكثر عرضة للاضطرابات الجلدية والتجاعيد المبكرة، حسبما ذكر موقع "ميديكال نيوز توداي".



ينظم درجة حرارة الجسم، فالماء المخزن في الطبقات الوسطى من الجلد تخرج إلى سطح البشرة في صور عرق عندما ترتفع درجة حرارة الجسم.



ويعتمد الجهاز الهضمي على الماء، فالأمعاء تحتاج إلى الماء للعمل بشكل ملائم، ويمكن للجفاف أن يؤدي إلى مشاكل في الهضم مثل الإمساك وإلى معدة حمضية بشكل مفرط، وهذا يزيد من خطر الإصابة بحرقة المعدة وقرحة المعدة.



الماء يحمي الكليتين من التلف، ويمكن أن يؤدي عدم وجود ما يكفي من الماء إلى الإصابة بحصوات الكلى وغيرها من المشاكل.