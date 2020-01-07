مصر للطيران تخصص رحلة لنقل نجوم القارة السمراء

خصصت شركة "مصر للطيران" رحلة طيران خاصة استعدادًا لحضور حفل الأفضل في إفريقيا لعام 2019، لنقل نجوم القارة السمراء.



حرص فريق العلاقات العامة بمطار الغردقة الدولي على استقبالهم بالورود، ولذلك يسرت شركة مصر للطيران، صباح اليوم الثلاثاء، رحلة خاصة من مطار القاهرة إلى مطار الغردقة لنقل عدد كبير من أساطير الكرة الأفريقية والعربية والمصرية.



جاء ذلك في إطار حرص وزارة الطيران وشركاتها التابعة، على الاهتمام بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لاستقبال نجوم كرة القدم المشاركين في حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" لعام ٢٠١٩.



تم إنهاء إجراءات سفرهم على رحلة مصر للطيران الخاصة المتجهة الآن إلى الغردقة، للمشاركة في حفل "الكاف" لاختيار الأفضل في قارة أفريقيا، ومنهم نجوم منتخب مصر وائل جمعة، وأحمد حسن، وأحمد حسام ميدو، خليلو فاديجا، والحاج ضيوف نجوم السنغال، ونوانكو كانو، أموكاشي نجوم نيجيريا، وكالوشا بواليا نجم زامبيا.