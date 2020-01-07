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لايف ستايل

من كتاب «مفاتيح السعادة العائلية» للكاتبة كريستال بتيكولان

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:22 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وفاء النجار
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تنشأ خلية عائلية جديدة بعد موافقة مشتركة لرجل وامرأة على العيش معًا ـــ في كنف الزواج ــــ وإنجاب أطفال، و وطالما أن الرجل والمرأة هما بداية تكوين خلية عائلية فيمكننا التحدث عن طريقة بناء العلاقة الزوجية وأثرها على شكل الحياة العائلية فيما بعد:

- يعتقد الزوجان في بداية حياتهما أن حبهما سيستمر للأبد ولكن حال دخول محل الزوجية يصطدمان بضرورة بذل جهد كبير لصياغة القواعد الصالحة للحياة المشتركة، ولا بد من عقد اتفاقات وتوافقات في كافة ميادين الحياة سواء حول طريقة التغذية والراحة وقواعد الصحة والعطل وطريقة المزاح وبرامج التلفاز وهي مهمة جبارة ذلك أن منهجين في التربية والتفكير أصبح من واجبهما التمازج.

- إن الخطر الذي يمكن أن يقع ، بما أن الزوجين يتحابان في البداية بشدة فإن العلاقة تسبح في مناخ من اللامبالاة المشتركة وسيتجنب كل منهما في الفترة الأولى النقد أو الدخول في مشادات كلامية مفتوحية ولكن مواضيع الخلاف التي وقع تجنبها ستطل برؤوسها بمرور الزمن فيجد الطرفان نفسيهما دومًا على حافة الصدام ويشعران بتنافر لا يفهمان أسبابه. وهكذا تتراكم السحب في السماء الزرقاء فتنفجر الزوابع وتكون الخصومة شديدة ثم يتصالحان ويقسمان على عدم الخصام وتعود المشاكل إلى التراكم شيئًا فشيئًا حتى حدوث انفجار أو تصادم آخر.

- إذا بقيت المشادات بدول حل سيتصاعد عدم الرضى خالقًا شيئًا فشيئًا مناخًا عائليًا متعفنًا، قوامه الغضب المكبوت والعداوة الصامتة والتمسكن الذليل والملاحظات المنافقة.

- جميع الحكايات تنتهي بخاتمة ( لقد عاش الزوجان في سعادة أبدية وأنجبا الكثير من الأبناء ) هذه النهاية جعلت الأزواج الشبان يعتقدون أن الحب وحده يكفي وأنهليس عليهم بذل مجهود للوصول إلى التناغم الزوجي، وهذا هراء لأن الحياة الزوجية تتطلب الكثيرمن الحذر والانتباهحتى تدوم فالحب كالنبتة الخضراء لا يمكن أن تعيش بدون ماء وبدون سماد وبدون ضياء كذلك فالحب لكي يبقى حيًا فلا بد وعلى الدوام من إعطائه حيزًا كافيًا من الوقت والاهتمام.


- هناك أربع مكونات لصيانة جودة العلاقة الزوجية :

1. صداقة متينة:هناك أزواج يهترؤون وآخرون يتدعمون بمرور الزمن ، هؤلاء الذين يتدعمون بمرور الزمن هم غالبًا أولئك الذين أقاموا علاقاتهم منذ الانطلاق على الصداقة وأخذوا الوقت الكافي للتعارف ولتقدير ذواتهم على المستوى الإنساني بعيدًا عن لعبة الإغواء والتجاذب وأصبحت علاقاتهم مبنية على الندية والاحترام المتبادل والتعاون وحسن الإصغاء والتقدير، عندما توجد هذه القاعدة من الصداقة بين الزوجين يمكن لكل منهماأن يُسِر للآخر بهمومه فيحس به ويدعمه وأن يضحكا معًا بكثير من الفكاهة وذرة من السخرية وأن يتقاسما المهام بشكل يبعث على الأمان.

2. كثير من الحنان: يحتاج الزوجان إلى كثير من الحنان بنفس القدر الذي يحتاجه المحرك إلى الزيت ، الحنان هو القدرة على بذل الاهتمام في الأمور الصغيرة وعلى إيجاد الكلمات المعبرة عن المحبة وإشعار الشريك الآخر بالراحة ، إنها القدرة على إهداء وتقبل الدفء الإنساني ، إن الحياة التي تخلو من الحنان تتسم بالبرودة والبعاد وهذا ما يعطي الشعور شيئًا فشيئًا وكأننا نعيش مع غريب.
كثير من الرجال لا يستطيعون التفرقة بين لمسة الحنان والمداعبة الجنسية فالحركات الودية التي تقترن بطلب جنسي من شأنها أن تقتل الرغبة الجنسية لدى أكثر النساء بل أن تقتل لديهم الحنان . ايها السادة إذا كنتم لا تعرفون كيف تكونون حنونين دون أن يقترن حنانكم بطلب الجماع، فلا تتعجبوا أن النساء سيرفضن بالتدرج كل ملامسة جسدية.

3. حياة جنسية سعيدة: الحياة الجنسية السعيدة هي (أسمنت الزوجية) وهي تبعث على الانشراح والثقة بالنفس ، وهذا ليس بالأمر السهل،فهي تتطلب أن يكون المرء قادرًا على الإصغاء لرغباته ورغبات شريكه في نفس الوقت، مع ملاحظة أن تراكم الضغائن وتراكم المسكوت عنه من شأنه أن يكبح الرغبة لدى أحد أطراف العلاقة أو كليهما ، تقول د. "روث"عالمة النفس الأمريكية الشهيرة،(إذا كان بإمكان أي كائن أن يتناسل لكن أن نجعل الحب فنًا راقيًا وتوحدًا بين الأرواح والأجساد فهذا شئ نادر حقًا)!

4. التواصل أولًا وأخيرًا: إن نقص التواصل هو السبب الأول في الطلاق ، فلابد من التحدث بين الزوجين بما يكفي لتسوية الخلافات وسوء التفاهم وأن نعلم الآخر بما نحس به وبالمشاكل التي نعاني منها ، فشريكنا لا يمكن أن يتكهن بما نخفيه ولن يعرف أننا نطالبه بشئ إلا اذا أعلنا عنه بوضوح دون شكوى أو ملامة.

إن العلاقة بين الرجل والمرأة هي محور الخلية العائلية ويجب عليها أن تبقى لسنوات طويلة ، وإن استقرار الأسرة في لحظات الأزمة والتغيير وإعادة التنظيم الداخلي يستمد نفسه من متانة الرباط الزوجي، فإذا لم يكن الرباط قويًا فإنه يترك الباب مفتوحًا للأسلاف وللأخلاف كي يمسوا التناغم العائلي.

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