يسرى عبيد يكتب: الثأر من أردوغان

أتمنى أن ينفذ أردوغان تهديده ويرسل قواته إلى ليبيا.. ربما يستغرب كثيرون هذا التمنى.. لكنى أجدها فرصة ذهبية أن يأتى هذا البلطجى الملتحف بثياب رئيس دولة إلى ملعبنا.. لا يفهم إلا لغة القوة.. ربما يجبن ويرسل مرتزقته من سوريا والإرهابيين الذين يقيم لهم فى معسكرات فى تركيا.. يعلم قوة مصر.. أتمنى أن يسترجل ويرسل الجيش التركى الذى سبق وعراه أمام العالم.. ساعتها لكل حادث حديث.. قلتها مرارًا لا بد من تأديبه.. وجود قواته فى دولة جارة فرصة كبيرة كى ننتقم.. البحر لنا.. نحن على الحق هم على الباطل.. سيأتون من آلاف الكيلومترات.. اصطيادهم سهل.. الثأر لدماء الشهداء التى أريقت منذ ٢٠١١ حتى الآن أسمى أمانينا.. هو ومخابراته وزبانيته من الإخوان وأعوانه من الأمريكان والقطريين خططوا لكل ما حدث فى البلاد العربية وما حل بها من دمار وخراب... لم يروِ ظمأه من دماء المصريين والسوريين والليبيين.. فى سبيل السيطرة على حقوق البلاد والعباد كل شىء مباح.



لا بد من التعامل معه ومع ميليشياته بكل قوة.. لابد أن يدفع الفاتورة.. تركه يستقر فى ليبيا خطر عظيم.. سيجلب الدواعش من كل مكان.. ليبيا دولة كبيرة المساحة.. صحراؤها شاسعة.. يصعب السيطرة على كافة أراضيها.. بيئة خصبة لإرهابيى العالم. تمتلك إمكانيات اقتصادية كبيرة مدفونة فى باطن الأرض.. ليبيا تختلف كثيرًا عن سوريا الصغيرة المساحة القوية الجيش.. السماح لأردوغان بزرع ليبيا بالإرهابيين طامة كبرى على مصر.. مصدر تهديد لحدود تتعدى ١٠٠٠ كيلو متر.



لذا لا بد من تأديبه من البداية وقطع الطريق عليه.. يحاول بكل الوسائل غير المشروعة ضرب استقرار مصر.. يعلم تمامًا أن مصر تنهض وستنهض لذلك يحاول إيقافها.. جرب معها كل الجرائم.. لن ينسى لها إجهاض حلم الخلافة فى يونيو ٢٠١٣.. تدخله فى ليبيا وإيجاد موطئ قدم فيها ربما يحقق هدفه.. ذهب إلى تونس للقاء رئيسها قيس سعيد.. لم يكن هدفه ذلك.. الاجتماع مع راشد الغنوشى، زعيم النهضة الإخوانية وقيادتها غايته.. النهضة تسيطر فعليًا على تونس.. تمتلك الأغلبية فى البرلمان.. قال قادتها قبل ذلك إنهم يسيطرون على مفاصل الدولة التونسية.. اصطحب أردوغان معه وزير الدفاع ومدير المخابرات للتباحث مع قيادات حركة النهضة حول نقل الإرهابيين من ليبيا عن طريق تونس.. حدودها مع ليبيا تتعدى الـ٤٠٠ كيلومتر، لذلك الثغرات كثيرة.. المخابرات التركية لديها خبرة كبيرة فى دعم الإرهابيين فى سوريا..



أدخلت الآلاف من الدواعش إلى سوريا.. دمروها تدميرًا.. يريد أردوغان تكرار التجربة فى ليبيا.. سباق مع الزمن.. لابد من دعم مصر الكامل للمشير حفتر والجيش الوطنى الليبى بكل القوة.. السبيل الوحيد لقطع الطريق على خطط أردوغان الشيطانية فى ليبيا دخول الجيش الليبى العاصمة طرابلس والقضاء على فايز السراج وميليشياته.. وبالتالى قطع رقبة عملاء أردوغان فى ليبيا.. مصر ليست سوريا.. يدها طويلة.. لديها قوة بحرية السادسة على العالم.. لديها طيران التاسع على العالم، حسب التصنيفات العالمية للجيوش.. شبكة «سى. إن . إن» الأمريكية قالت إن القوات البحرية المصرية تتفوق بمراحل على نظيرتها التركية.. لو أننا نستخدم البلطجة كما هو سلوك أردوغان لدخلنا ليبيا منذ سنين ولسيطرنا عليها حماية للأمن القومى المصرى كما فعل هو مع سوريا.. عقيدة الجيش المصرى عدم الاعتداء على أحد ولا التدخل فى شئون أحد.. لكن ما دامت قوى الشر تريد السيطرة على مقدرات دولة جارة ضعيفة وتهدد أمننا القومى فإن نصرتها واجبة.. هذا حق الجار علينا.. النبى وصى على سابع جار.. فما بالك بأول جار..



لم يستطع أحد تأديب أردوغان فى سوريا.. وضع العالم رأسه فى الرمال وتركوه يحتل مساحات شاسعة منها.. تأديبه واجب علينا.. حتى يفكر ألف مرة قبل الاعتداء على حقوق الآخرين وسلب مقدراتهم واستغلال ضعفهم.. فمصر كانت دومًا عونًا للأشقاء.. كانت الكبيرة دائمًا.. قدرها دائمًا التصدى للأعداء.. التتار والصليبيين والعثمانيين وغيرهم.. تأديب أردوغان واجب علينا.

