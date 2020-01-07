نواب سمالوط يحتفلون بعيد الميلاد في كنائس المركز

زار النائب سمير رشاد أبو طالب، والنائب توحيد تامر علي، أعضاء مجلس النواب عن مركز سمالوط، عشرات الكنائس بالمركز والقرى التابعة لمدينة سمالوط لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.



جاء ذلك في إطار خطة نواب البرلمان، في مشاركة احتفالات الأخوة الأقباط وذلك بزيارتهم أثناء أداء صلواتهم، مقدمين التهاني للشباب والرجال والنساء والأطفال أثناء سيرهم بالشوارع علي الكنائس، معربين عن مدى تلاحم الإخوة الأقباط والأخوة المسلمين في المشاركة في الاحتفالات والأعياد الموسمية الرسمية وغير الرسمية.



وخلال كلمته في بعض الكنائس خلال جولته، أكد النائب الدكتور سمير رشاد، أن الاخوة الأقباط هم شركائنا في الوطن وفي الدم والمصير واحتفالهم بالعيد احتفال لنا كلنا، مؤكدا ان الوحدة الوطنية ستظل مترابطة برباط إلي يوم الدين فهذه هي مصر وهذا هو شعب مصر " ايد واحدة ".



فيما قام بعض شباب الكنائس، بالتقاط صور تذكارية مع نواب البرلمان، مقدمين لهم شكرهم وتقديرهم علي مجهوداتهم البارزة في مشاركتهم في أعيادهم والاحتفال معهم.