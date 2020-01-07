بعد طلاقها.. أصالة تستعد لـ«شامخ» (فيديو)

يذكر أن الفنانة أصالة نصري، أعلنت أمس الإثنين، خبر انفصالها رسميًا عن زوجها المخرج طارق العريان.

نشرت الفنانة أصالة، "برومو" كليبها الجديد، ويحمل عنوان "شامخ"، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، الذي من المقرر طرحه خلال مطلع شهر يناير لعام 2020.ظهرت الفنانة أصالة وهي ترتدي ملابس كاجوال بيضاء، ولكن يبدو عليها الحزن والاكتئاب، وعلقت أصالة قائلة: "شامخ قريبا أصالة 2020".