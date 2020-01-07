لبنانيون يغلقون سرايا زحلة.. ودعوات للعصيان المدني

أقدم متظاهرون لبنانيون صباح اليوم الثلاثاء، على إغلاق سرايا زحلة بعلم لبناني كبير، وسط انتشار لقوى الأمن، وأغلقوا مدخل مبنى وزارة المالية ومركزي "أوجيرو"، و"ليبان بوست"، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.



فيما قطع المتظاهرون طريق عام حلبا بالكامل بالإطارات غير المشتعلة وبالعوائق الحديدية والبلاستيكية والبراميل، احتجاجا على توقيف أحد الأشخاص في حادثة بنك لبنان والمهجر، ودعوا إلى التوجه لطرابلس والاعتصام أمام السرايا حتى يتم الإفراج عنه.



وفى السياق ذاته أفادت غرفة التحكم المروري فتح السير على أوتوستراد جونية، عقب قطعه من قبل عدد من المتظاهرين.



وكانت قوات الجيش اللبنانى أعادت صباح اليوم، فتح معظم الطرق الدولية والرئيسية والفرعية التي قطعها المحتجون في طرابلس ومحيطها منذ مساء أمس الإثنين، وحتى ساعات الصباح الأولى، بالإطارات المشتعلة ومكعبات الباطون وحاويات النفايات.



يذكر أن المتظاهرين كان يرددون هتافات تدعو إلى العصيان المدني، وشل المؤسسات العامة، والدوائر الحكومية في البلاد.