إسرائيل تعلق على تصريحات إيران حول تخصيب اليورانيوم

علق وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، اليوم الثلاثاء، على التصريحات الإيرانية حول خفض التزامات إيران الدولية التي نص عليها الاتفاق النووي، والتخلى عن قيود تخصيب اليورانيوم.



وقال شتاينتز، إنه من السابق لأوانه قول ما إذا كانت إيران في سبيلها لصنع سلاح نووي، بعد أن أعلنت أنها ستتخلى عن قيود على تخصيب اليورانيوم.



ووفقا لما نقلته وكالة رويترز عن وسائل الإعلام العبرية، أكد الوزير الإسرائيلى ضرورة الانتظار.



وأعلنت إيران، يوم الأحد الماضي، خفض جديد لالتزاماتها الدولية التي نص عليها الاتفاق النووي، مؤكدة التخلي عن أي قيود بالنسبة إلى عدد أجهزة الطرد المركزي، لكنها أكدت استمرار تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.