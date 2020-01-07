سائق يطعن تباعًا للخلاف على خطبة فتاة بالقليوبية

شرع سائق في قتل تباع أثناء مشاجرة بينهما؛ بسبب الخلاف بين المتهم وشقيق المجني عليه على خطبة إحدي الفتيات بمدينة قليوب.



تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة قليوب يفيد بورود إشارة من مستشفى قليوب العام بوصول "على. ج. ح" تباع، مصابا بجرح نافذ بالبطن من الناحية اليسرى وتم حجزه للعلاج.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وبسؤال المصاب اتهم "محمد. ح. س" سائق، بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" محدثًا إصابته لوجود خلافات سابقة بين شقيقه والمتهم حول خطبة إحدى الفتيات.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط سلاح الجريمة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.