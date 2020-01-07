الولايات المتحدة تخطط لإرسال قوات إضافية للشرق الأوسط

تخطط وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" لإرسال 200 جنديًا، و6 قاذفات "بي- 52" في الشرق الأوسط على خلفية التوتر مع إيران.



وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أنه بعد نشر القوات الأمريكية، سيتجاوز عدد القوات الأمريكية في المنطقة 80 ألف شخص.



ومن المخطط له أن يحرس بعض هذه القوات سفارة الولايات المتحدة في العاصمة اللبنانية بيروت، ومن المتوقع وصول الطائرات إلى الشرق الأوسط في الأيام المقبلة، وفقا للصحيفة.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد إيران، أمس الإثنين، بضربة على المواقع الثقافية إذا شنت هجومًا ردًا على مقتل قاسم سليماني.



أعلنتْ وزارةُ الدفاعِ الأمريكيةِ "البنتاجون"، أنَّ ضربةً أمريكيةً قتلتْ قاسم سٌلَيماني قائدَ "فَيلقِ القدس" التابع لـ"الحرس الثوري الإيراني".



وقالتْ الوَزارةُ في بيانٍ: "هذه الضربةُ تَهدفٌ إلى رَدعِ أي خٌططٍ إيرانيةٍ لشن هجمات في المُستَقبلِ"، مؤكدةً أنَّ الرَئيسَ الأمريكي دونالد ترامب أَصدَرَ الأمرَ بـ"قتل" سُلَيمَاني.



وأضافَ البيانُ: "أنَّ الجنرالَ سٌلَيمَاني كان يَعملُ بكدٍّ على وَضعِ خُططٍ لمهاجمةٍ دبلوماسيين أمريكيين وجنود في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة، وأن سليماني وفيلق القدس التابع له مَسْئُوْلَان عن مقتلِ المئات من العسكريين الأمريكيين وجَرْحِ الآلاف غيرهم".



وعقب إعلان نبأ مقتل سُلَيْمَانِي، نَشرَ ترامب من خلال حسَابِهِ عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للعلمِ الأمَريكي دون أي تَعليقٍ.



وقُتِل سليماني وأبو مهدي المهندس، نائب قائد هيئة "الحشد الشعبي العراقي" الموالي لإيران، في هجومٍ صَاروخي أمريكي استهدفَ سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي.



ويَأتي مَقْتَلُ سُلَيمَانِي وأبو مهدي المهندس بعد 3 أيام على هجومِ غير مَسبوقِ شنَّهُ مُنَاصِرو للحشد الشعبي على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية.



في المقابل، توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ"انتقام مؤلم" على خلفية مقتل سليماني، وتقدم بالتعازي لأقارب سليماني والشعب الإيراني، وقال إن عمل ونهج قائد "فيلق القدس" "لن يتوقّف برحيله ولن يبلغ طريقًا مسدودًا".