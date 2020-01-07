تجديد حبس أب عذب ابنته حتى الموت فى حلوان

جددت نيابة حلوان الكلية، اليوم الثلاثاء، حبس عامل ونجله، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل ابنته بمعاونة نجله، بسبب سوء سلوكها في منطقة كفر العلو.



وكان العميد علاء جودة، مأمور قسم شرطة حلوان، تلقى إشارة من مستشفى حلوان العام، مفادها استقبال جثة الطالبة "ا. م" 17 سنة، ومقيمة بمنطقة كفرالعلو بدائرة القسم، مصابة بجروح وكدمات في أماكن متفرقة من الجسد، كما تبين وجود آثار تعذيب.



وبالانتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والد الضحية وشقيقها، بسبب تغيبها عن المنزل عدة أيام دون علمهما.



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.