وكيل خطة البرلمان يهنئ الأقباط بطهطا (صور)

قدم مصطفى سالم، عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا بسوهاج، وكيل لجنة الخطة والموازنة، التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك أثناء زيارته لمطرانية طهطا وجهينة وتوابعهما، وكان فى استقباله الأنبا أشعيا مطران طهطا وجهينة وتوابعهما وعدد كبير من القساوسة ورهبان المطرانية وأهالي طهطا.



وأعرب سالم خلال الزيارة عن خالص التهانى وأطيب الأمنيات إلى أقباط مصر عامة وأقباط محافظة سوهاج وطهطا خاصة، مؤكدا أن المسلمين والمسيحيين نسيج واحد يعيشون على أرض وطن واحد وتحت سماء واحدة، تربطهم روابط الأخوة والوطنية ويعملون معا لتحقيق التنمية الحقيقية فى شتى المجالات من أجل رفعة شأن هذا الوطن وأن احتفالنا جميعا هذه الأيام بأعياد الميلاد إنما يجدد ويؤكد مشاعر المودة والمحبة وعلاقات الأخوة الوثيقة والروابط الوطنية.



وأكد سالم خلال كلمته التى ألقاها على هامش احتفال قداس عيد الميلاد أن الكنيسة المصرية دائما ما تبعث رسائل حب ومودة وسلام، وأن دعم الكنيسة المصرية للوطن وأبنائه لا ينتهى لأنه من وازع وطني محترم ورسالة تنوير تحملها كل كنائس ومطرانيات مصر لأهالي المحروسة.

وأضاف سالم أن عيد الميلاد دائما ما يذكرنا بميلاد السيد المسيح عليه السلام وما جاء به من رسالة محبه وسلام للبشرية جميعا و أدعو الله أن يديم علينا الأعياد والمحبة والسلام وأن يكون هذا العيد عيدا يحمل الخير لجميع المصريين.



ومن جانبه، قال نيافة الأنبا أشعيا مطران طهطا وجهينة وتوابعهما أن الأعياد والمناسبات الدينية المختلفة بين المسلمين والأقباط تزيدهم ترابطا، فالكل يتسابق من أجل تقديم التهانى ومشاركة الآخر الأفراح داعين الله أن تستمر مصر فى تقدم ورخاء.



هذا وأشاد مطران طهطا وجهينة وتوابعهما بما قدمه النائب مصطفى سالم من خدمات فى شتى المجالات لأبناء الدائرة وما حدث من تغير ملحوظ فى البنية التحتية على مستوى مركز ومدينة طهطا وأن ذلك لم يأتى من فراغ إنما هو بمجهود كبير ووقت ثمين خصصه لحساب أهل دائرته باعتبار أنه تحمل أمانة وعليه تنفيذها.