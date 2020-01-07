بريطانيا تسبب في انتحار الأطفال ذوي المشاكل العقلية

كشفت دراسة حديثة أن الأطفال في بريطانيا الذين يعانون من مشاكل عقلية يحرمون من تلقى العلاج المناسب حتى يقتربون من الانتحار.



وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن البيانات الواردة من 29 مؤسسة صحة عقلية في بريطانيا من أصل 56، كشفت أن واحدة فقط من بين 5 أو 6 مؤسسات للصحة العقلية تقبل التحويلات الخاصة بالأطفال بغض النظر عن مدى خطورة حالاتهم، وفي أخرى يجب أن يحاول الأطفال الانتحار من أجل قبول تحويلهم لتلقى العلاج.



في الوقت نفسه، قالت 10 مؤسسات إنه يتعين أن يكون الأطفال في حالة صحية سيئة للغاية لكي يتم قبول تحولاتهم لتلقى العلاج.



من ناحية أخرى، أكد الأطباء المتخصصون على عدم تلقى الأطفال العلاج الذى يحتاجونه وأنه يتم تركهم حتى تسوء حالتهم قبل أن يتم عرضهم على طبيب أخصائي.