لأول مرة.. قياس ضغط الدم من «الأذن»

يغفل عدد كبير من الناس قياس ضغط الدم في جسمهم، على الرغم من أن هذه العملية أساسية لصحة الإنسان وإهمالها قد يودي بحياته، أو يعرضه لخطر الإصابة بسكتة دماغية.



ووفق ما ذكر موقع "سي نت"، فإن إحدى الشركات تستعد، في وقت لاحق من هذا العام، لطرح سماعات للأذن متخصصة في قياس ضغط الدم.



وأوضح المصدر أن "فالنسيل" هي شركة للتكنولوجيا الصحية تقوم بتصنيع العديد من الأجهزة الخاصة بقياس بعض المؤشرات في جسم الإنسان.



وقامت "فالنسيل" بتصنيع سماعة صغيرة وبسيطة، مهمتها الوحيدة قياس ضغط الدم، حيث تقول الشركة إن الأذن هي أفضل منطقة لقياس ضغط الدم، مقارنة بالإصبع أو الرسغ.



وتعمل السماعة من خلال الاعتماد على تطبيق في الهواتف الذكية، حيث يطلب من المستخدم إدخال بعض البيانات (مثل العمر والطول والوزن ونوع الجنس)، ثم يستغرق القياس حوالي 30 ثانية.



وتقول الشركة، في مقطع فيديو تعريفي على يوتيوب، إن السماعة تطرح لأول مرة في العالم، مضيفة أن "التطبيق المرافق لها يمكنه قياس ضغط الدم في جسم الإنسان بشكل مستمر، وبنتائج أكثر تحديثا ودقة".



وينصح الخبراء بضرورة قياس ضغط الدم باستمرار، وتوخي الحذر من العلامات والأعراض الرئيسية لارتفاعه، التي تشمل: الصداع الشديد، والإرهاق، ومشكلات في الرؤية، وآلام في الصدر، والتنفس غير المنتظم.