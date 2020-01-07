تراجع النفط عالميا.. و«برنت» يهبط 1.5%

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع إعادة المستثمرين النظر في احتمالات تعطل إمدادات الشرق الأوسط في أعقاب قتل الولايات المتحدة قائدا عسكريا إيرانيا كبيرا.



وهبط برنت 1.5% إلى 67.86 دولار للبرميل وسجل 68.14 دولار، بانخفاض 77 سنتا.



ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 65 سنتا إلى 62.62 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت في وقت سابق 1.5% إلى 62.30 دولار.



كانت الأسعار ارتفعت في الجلستين السابقتين، حيث بلغ برنت أعلى مستوياته منذ سبتمبر أيلول في حين زاد غرب تكساس إلى ذروته منذ ابريل.