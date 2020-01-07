مقتل وإصابة 31 جنديا يمنيًا في قصف صاروخي للحوثيين

لقى 11 جنديا من القوات الحكومية اليمنية، مصرعهم، فيما جرح 20 آخرين في قصف صاروخي نفذه الحوثيون على معسكر الصدرين في محافظة الضالع باليمن.



يأتي هذا في الوقت الذي اتهمت فيه الحكومة اليمنية الحوثيين باحتجاز ونهب 440 شاحنة مساعدات غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ووقود خاص بالمستشفيات في محافظات الحديدة وإب وصنعاء، منذ وصول لجنة المراقبين الدوليين إلى الحديدة، غرب البلاد عقب اتفاق ستوكهوم في 23 ديسمبر 2018 وحتى نهاية ديسمبر 2019.



وقال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبدالرقيب فتح - في بيان له - اليوم الثلاثاء - إن الحوثيين نهبت مساعدات طبية خاصة بشلل الأطفال وإنفلونزا الخنازير في عدد من المحافظات وقامت ببيعها للمستشفيات الخاصة بمبالغ كبيرة، ونهب مبلغ 600 مليون ريال تابع لمنظمة الصحة العالمية خاص بلقاحات شلل الأطفال في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.



في حين، ذكر فتح أن الحوثيين منعوا 120 موظفا أمميا من الوصول لأحد مخازن برنامج الأغذية العالمي في الحديدة، والذي يحتوي على 51 ألف طن من المساعدات تكفي لأكثر من 3 ملايين و700 ألف شخص لأكثر من 8 أشهر، وقصفت تلك المخازن مما أدى إلى إتلاف كمية كبيرة من تلك المساعدات، إلى جانب احتجازها 20 موظفا تابعين لوكالة التعاون التقني والتنمية الفرنسية.