الصين تؤكد التزامها بلعب دور بناء في الشرق الأوسط والخليج

أكدت الصين التزامها بلعب دور بناء في الحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والخليج.



وقال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "تشانج جيون" –في تصريح صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك نقلته وسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء- "تتابع الصين الموقف عن قرب شديد، والمهمة الملحة في الوقت الراهن هي منع تفاقم الموقف وخروجه عن السيطرة، وتجري الصين جهودا دبلوماسية نشطة بوصفها عضوا دائما بمجلس الأمن".



وأضاف جيون أن عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانج يي" أجرى محادثات هاتفية مع وزراء خارجية كل من روسيا وفرنسا وإيران، أكد خلالها التزام الصين الشديد بتحقيق السلام والأمن في المنطقة ومعارضتها أي استخدام تعسفي للقوة في العلاقات الدولية، معتبرا أن "الإجراءات الأمريكية الأحادية انتهكت الأعراف الدولية الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية وأدت إلى تفاقم التوترات".



وحث جيون "الجانب الأمريكي على ألا يسيء استخدام القوة، والأطراف المعنية على ممارسة ضبط النفس والبحث عن حل عبر الحوار، مع احترام سيادة العراق واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه".



وأشار جيون إلى أن مجلس الأمن يتحمل المسؤولية الرئيسية عن صيانة السلام والأمن الدوليين، لافتا إلى أن المجتمع الدولي ينبغي أن يعمل من أجل تهدئة التوترات.



وأوضح جيون أن الصين لاحظت أن مندوب إيران الدائم قدم رسالة إلى رئيس مجلس الأمن يطلب فيها من المجلس متابعة الإجراءات الأمريكية بشكل وثيق والدفاع عن مسؤوليات المجلس، منوها إلى أن "الصين مستعدة لمواصلة الاتصالات الوثيقة مع الأطراف المعنية والتمسك بموقف عادل وموضوعي والدفاع عن القانون الدولي والإنصاف والعدالة والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط".



وشدد جيون على أن "الصين تؤيد بقوة حماية سلامة البعثات الأجنبية وفقا للقانون الدولي، وأن العمل العسكري الأمريكي الأحادي أدى إلى تغييرات جذرية في الوضع الإقليمي، ويجب أن تعكس الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن آخر التطورات في الوضع وتساعد على منع تصعيد التوترات".