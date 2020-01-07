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عالم

ترامب: كان يجب استهداف سليماني منذ 15 عاما

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 08:32 ص
ترامب
ترامب
هبة محمد
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، صنف قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، على أنه إرهابيا ولم يفعل شيئا سوى منح إيران 150 مليار دولار نقدا، بدلا من إغتياله.

وتابع في تصريحات لـ"إذاعة محلية أمريكية" أن سليماني هو القائد العسكري الحقيقي وهو مسؤول عن قتل آلاف، موضحًا: "استهداف سليماني تحديدا كان من المفترض أن يتم قبل 15 عاما"، موضحًا أن أي تحرك عسكري من إيران لن يمر مرور الكرام.

في سياق متصل أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن استهداف سليماني، جرى بعدة صواريخ من طائرة مسيرة، وأن الصواريخ استهدفت سيارتين كانتا تقلان سليماني ومسؤولين آخرين.

فيما أفادت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية ببعض التفاصيل حول العملية، فقالت إن الغارة التي استهدفت سليماني وقعت قرب منطقة الشحن في مطار بغداد، وإن استهدافه جرى بعد لحظات من خروجه من الطائرة التي أقلته من لبنان.

وذكرت العربية نت أن عملية استهداف سليماني جرت الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت بغداد، وأن هناك أنباء عن استخدام 4 صواريخ في عملية استهداف سليماني ومرافقيه.

وأضافت أن الحكومة العراقية لم تصدر أي بيان بخصوص عملية استهداف سليماني حتى اللحظة، مشيرة إلى أن هناك إجراءات أمنية مشددة في محيط السفارة الأمريكية ببغداد، وإن القوات الأمنية العراقية تغلق الجسر المعلق المؤدي للسفارة الأمريكية.

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