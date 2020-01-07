مصرع 30 في انفجار شمال شرقي نيجيريا

لقي 30 شخصا على الأقل مصرعهم جراء انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع على جسر في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا.



ونقلت القنوات الروسية اليوم الثلاثاء عن مصادر محلية نيجيرية - لم تسمها - القول إن العبوة انفجرت في جسر مزدحم في بلدة جامبورو، يؤدي إلى دولة الكاميرون المجاورة.



من جهتهم، أفاد شهود عيان في البلدة بأن الانفجار أسفر - أيضا - عن إصابة أكثر من 35 مصابا تم نقلهم إلى مستشفى محلي.



ولم تعلن أي جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن التفجير.