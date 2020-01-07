مصرع 30 في انفجار شمال شرقي نيجيريا
الثلاثاء 07/يناير/2020 - 08:26 ص
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لقي 30 شخصا على الأقل مصرعهم جراء انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع على جسر في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا.
ونقلت القنوات الروسية اليوم الثلاثاء عن مصادر محلية نيجيرية - لم تسمها - القول إن العبوة انفجرت في جسر مزدحم في بلدة جامبورو، يؤدي إلى دولة الكاميرون المجاورة.
من جهتهم، أفاد شهود عيان في البلدة بأن الانفجار أسفر - أيضا - عن إصابة أكثر من 35 مصابا تم نقلهم إلى مستشفى محلي.
ولم تعلن أي جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن التفجير.
ونقلت القنوات الروسية اليوم الثلاثاء عن مصادر محلية نيجيرية - لم تسمها - القول إن العبوة انفجرت في جسر مزدحم في بلدة جامبورو، يؤدي إلى دولة الكاميرون المجاورة.
من جهتهم، أفاد شهود عيان في البلدة بأن الانفجار أسفر - أيضا - عن إصابة أكثر من 35 مصابا تم نقلهم إلى مستشفى محلي.
ولم تعلن أي جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن التفجير.