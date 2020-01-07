المصريين بالخارج يحتفلون بعيد الميلاد المجيد في بريطانيا

شاركت جمعية اللوتس المصرية ببريطانيا في احتفالات الكنيسة القبطية المصرية بلندن، وحرص مندوبي الجمعية وأعضاء الاتحاد على التواجد في عدد من الكنائس لنشر مشاعر الأخوه والمحبة بين أبناء الوطن الواحد.



وجاءت الزيارة الأولى لكنيسة مار مرقص بالعاصمة البريطانية لندن والتي تعتبر أقدم كنيسة قبطية أرثوذوكسية، حيث بنيت عام ١٨٦٣ وبدأت عملها ككنيسة مصرية عام ١٩٧٩.



حضر الاحتفال كلا من سفير مصر طارق عادل، والقنصل العام لمصر طارق يوسف، وحرمه، ورئيس البعثة العسكرية العميد هشام سلطان، وحرمه، والقنصل احمد عبد المجيد، ودكتور احمد المقدم والدكتور جلال اسماعيل.



وأقيمت مراسم القداس الإلهي بحضور قداسة الأب انجيلوس راعي الكنيسة القبطية والأب انطونيوس والاب سرابيوم والاب توماس.



وذكرت المهندسة مرفت خليل رئيسة الاتحاد العام للمصريين في الخارج فرع بريطانيا أن نيافة الأب أنجيلوس والأب أنطونيوس القيا كلمة أرسلوا فيها برقية تهنئة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وترحيب بالحاضرين والدعاء لمصر بأن يعمها الأمن والأمان.



وقالت إن أعضاء جمعية اللوتس انتقلوا إلى كنيسة العذراء والبابا كرولوس بمقاطعة هونسلوا لندن لتقديم التهاني للأب مرقص ولجميع الحاضرين متمنيين سنة سعيدة للجميع.