«قوى عاملة البرلمان» تناقش عدم تنفيذ حكم ضم 5 علاوات للمعاش

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، 6 اجتماعات الأسبوع المقبل.



وتناقش خلال 4 اجتماعات يومى الأحد والإثنين، طلب إحاطة مقدم من النائبة سولاف درويش وكيل اللجنة، بشأن امتناع وزيرة التضامن الاجتماعى عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير له، وطلب إحاطة من النائب محمود عطية بشأن عدم تطبيق وزارة التضامن الاجتماعى حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص صرف الخمس علاوات المستحقة.



كما تناقش لجنة القوى العاملة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد أحمد فؤاد بشأن عدم تنفيذ حكم ضم العلاوات الخمس للمحالين إلى المعاش، وطلب إحاطة من النائبة مرفت موسى الشرقاوى بشأن نقل وحدة الشئون الاجتماعية بقرية ديروط أم نخلة مركز ملوى محافظة المنيا إلى قرية سيف النصر، وطلب إحاطة من النائب رائف تمراز بشأن إنشاء مكتب للتأمينات الاجتماعية بمدينة صان الحجر شرقية، بالإضافة إلى طلب إحاطة من النائب عصام خلاف بشأن فرض اشتراكات تأمينات على أصحاب التروسيكلات والتكاتك بأثر رجعى منذ 2014 بمحافظة بنى سويف.



وتتناول اللجنة فى اجتماعاتها الأحد والاثنين، أيضا مناقشة طلب إحاطة من النائب أمين جودة بشأن عدم احتساب العلاوات الخاصة بأصحاب المعاشات وصرف إعانات لأصحاب المهن التي توقفت عن العمل إجباريا، وطلب إحاطة من سعيد طعيمة بشأن عدم صرف صندوق الرعاية الاجتماعية لموظفى التأمينات الاجتماعية المحالين لسن التقاعد من مايو 2015 وحتى تاريخه.



وتواصل لجنة القوى العاملة اجتماعاتها، بعقد اجتماعين يوم الثلاثاء، لنظر مشروع قانون مقدم من 60 نائبا بشأن إنشاء نقابة العاملين والأخصائيين بالمكتبات والمعلومات والأرشيف الإلكترونى، فى اجتماع مشترك مع لجان (الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.