-
الثلاثاء 07 يناير 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوباما فى مرمى نيران الجمهوريين بسبب «مصافحة لم تحدث»

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 06:37 ص
صورة مفبركة لأوباما
صورة مفبركة لأوباما مع الرئيس الإيراني
وكالات
طباعة
لجأ نائب جمهوري في مجلس النواب الأمريكي إلى صورة «مفبركة»، لإثبات وجهة نظره المنتقدة لسياسات الرئيس السابق باراك أوباما تجاه إيران.

ونشر بول إيه جوسار، النائب عن ولاية أريزونا، على حسابه بموقع «تويتر»، صورة تجمع أوباما وهو يصافح الرئيس الإيراني حسن روحاني، وخلفهما عالمان أمريكيان، وثالث يشبه الإيراني.

وكتب «جوسار» إلى جانب الصورة: «العالم مكان أفضل من دون وجود هذين الشخصين في السلطة».

إلا أن الصورة المزيفة التي استخدمها النائب الجمهوري، انتشرت على الإنترنت قبل أكثر من 4 سنوات، علمًا بأن أوباما وروحاني لم يسبق لهما أبدًا أن التقيا أو تصافحا.

وحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، فإن الصورة الأصلية تعود إلى لقاء سابق بين أوباما ورئيس الوزراء الهندي السابق مانموهان سينج.

ووفقًا للصحيفة، فإنها المرة الثالثة خلال شهرين التي يغرد فيها النائب المثير للجدل، بمحتوى مضلل أو خاطئ على الإنترنت.

وبعد التعليقات التي أشارت إلى زيف الصورة، غرد «جوسار» مجددًا مشيرًا إلى أنه كان على علم بأنها «مفبركة»، ثم أعاد نشرها مرة أخرى مع تعليق جديد يقول: «العالم مكان أفضل من دون أوباما كرئيس.. العالم سيكون أفضل من دون روحاني.. تبقى النقطة بالنسبة للجميع ما عدا الضعفاء.. أوباما قام بتشجيع واسترضاء ورعاية وحماية راعي الإرهاب الأول في العالم».

إلا أن الصورة المزيفة فتحت باب الانتقادات في وجه «جوسار»، حتى من قبل زملاء له داخل مجلس النواب.

وقال النائب سين كاستن: «إن العالم سيكون مكانًا أفضل إذا لم ينشر النواب المنتخبون صورًا مفبركة ليتفاخروا بجهلهم».

كما كتب دان فايفر، وهو واحد من مستشاري أوباما السابقين: «إن الجمهوريون السائدون متفقون تمامًا مع هذا النوع من المعلومات المضللة، ونأمل أن تشاركهم في الغضب».

وعادة ما يوجه الجمهوريون، وأولهم الرئيس الحالي دونالد ترامب، الانتقادات إلى إدارة أوباما، متهمين إياها بالتساهل في التعامل مع إيران، لا سيما إبرام الاتفاق النووي المثير للجدل عام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن في عهد ترامب.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

حصيلة أولية: 3 قتلى و7 مصابين في حادث جامعة القاهرة

منذ حوالي 7 ساعات

مصرع معاون «مباحث أخميم» أثناء تأمين احتفالات عيد الميلاد

منذ حوالي 18 ساعة

أصالة والعريان.. حب 14 عامًا انتهى بـ«الخيانة»

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم يصل الغردقة.. صور

الصور

image description

الرئيس السيسي في قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية

image description

العرض الخاص لفيلم خالد النبوي «يوم وليلة» بسينما مول مصر

image description

نجوم الفن يشاركون في تكريم لبلبة بختام مهرجان «المهن التمثيلية»

image description

الطائفة الإنجيلية تحتفل بـ«عيد الميلاد المجيد» بحضور الوزراء والمشاهير.. صور

image description

مباراة فوز الزمالك على طنطا في الوقت القاتل

الأكثر قراءة

شقيق زوج نانسي عجرم يكشف حقيقة علاقتها بـ«لص الفيلا»

الصورة الأولى لمرتكب مذبحة كفر الدوار

ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بملابس جريئة

يعمل لديهم.. تفاصيل جديدة فى واقعة اقتحام فيلا نانسى عجرم

أيام زمان

رغم أنه يحبها.. لماذا حرم نجيب محفوظ نفسه من الحلويات؟

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

«أسود وسباك جاهل».. هكذا عانى أحمد زكي ونجاح الموجي من التنمر

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

نجم الساعة

رغم أنه يحبها.. لماذا حرم نجيب محفوظ نفسه من الحلويات؟

الصحة

الوزن الزائد سبب رائحة الإبط.. تعرف على طرق التخلص منه

4 مخاطر صحية يسببها تناول الطعام سريعًا

4 طرق تحميك من التهاب الحلق

آلام الجانب الأيسر من البطن يكشف مرضًا خطيرًا

الرئيس نيوز

وزير الدفاع الأميركي: لا نخطط للانسحاب من العراق

نائب وزير الدفاع السعودي يبحث مع بومبيو تطورات الأحداث في المنطقة

شقيق زوج نانسي عجرم ينفي عمل السارق لدى العائلة

صور .. ساديو مانى ورئيس الفيفا يصلان إلى الغردقة لحضور حفل الأفضل بإفريقيا

منوعات

4 نصائح تساعد الأم فى تدريب طفلها على استخدام «المرحاض»

ركاب طائرة هندية يحاولون كسر الباب بعد احتجازهم بالداخل 5 ساعات

فنلندا تقلص أيام العمل لـ4

فينيكس يدعو المشاهير عدم السفر بطائرات خاصة

كشكول

رئيس جامعة بنى سويف يحضر قداس عيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية بالعاصمة الإدارية

رئيس جامعة الزقازيق يبحث التعاون مع نائب محافظ الشرقية

تعرف علي الوظائف الشاغرة بجامعة الإسكندرية

ولي عهد ابوظبي يستقبل رئيس جامعة الأزهر

إسلام سياسي

التحالف الدولي يؤكد وقف التدريب ودعم العمليات ضد داعش

محمد بن زايد: ندعم جهود"الأخوة الإنسانية" لتفعيل مبادئ الوثيقة

«مدير مركز الفاتح الثقافى» يرد على متزعم التمرد الصوفى بعد هجومه على "أبوالعزائم": نار الفتنة التى أشعلتها ستحرقك وحدك

الجيش الليبى يدخل سرت وفرار المليشيات المسلحة

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: وزارة الثقافة.. المشاريع الكبرى وخناقات الحوارى!
لواء. محسن الفحام
سليمانى والحرس الثورى
لواء.حمدى البطران
مثقفون مهمشون
مؤمن المحمدي
لايصين كومبليتلى
المزيد

الثقافة

حين تغرب الشمس.. مجموعة قصصية لـ فريد الخمال عن دار كتوبيا

رئيس دار الكتب والوثائق توجه بتوفير أفضل الخدمات للباحثين

عروض سينما وورش فنية بثقافة أحمد بهاء الدين 

«الوحدة الوطنية» ورشة فنية بثقافة السويس (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك