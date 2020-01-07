اليابان: طلبنا التعاون مع لبنان بشأن «كارلوس غصن»

قال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، اليوم الثلاثاء، إن بلاده على اتصال بلبنان ودول أخرى معنية فيما يتعلق بخروج كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات من اليابان.



وأضاف سوجا خلال مؤتمر صحفي أن اليابان أبلغت لبنان بأن خروج غصن يدعو للأسف وأنها ستسعى إلى التعاون في سبيل كشف الحقيقة.



وذكر تقرير إعلامي، اليوم الثلاثاء، أن السلطات اليابانية كشفت عن أن أمريكيين اثنين ساعدا الرئيس التنفيذي السابق لتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي موتورز، كارلوس غصن، على مغادرة اليابان، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه تفاصيل رحلته في الظهور.



ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كي) عن مصادر تحقيقية لم تكشف عنها أن غصن، الذي واجه محاكمة في اليابان بتهمة ارتكاب مخالفات مالية، غادر منزله في طوكيو بمفرده بعد ظهر يوم 29 ديسمبر وسار لمسافة 800 متر إلى فندق حيث التقى بأمريكيين اثنين.



وأضافت الهيئة أن الأمريكيين كانا قد وصلا إلى مطار كانساي الدولي في أوساكا في الصباح على متن طائرة خاصة قادمة من دبي، ونزلا في فندق قريب وكان معهما صندوق كبير ثم استقلا بعد ذلك قطارا فائق السرعة من محطة شين أوساكا إلى محطة شيناجاوا في طوكيو.



وأوضحت أن، غصن والأمريكيين استقلوا قطارا مزدحما فائق السرعة من شيناجاوا إلى شين أوساكا ووصلوا إلى الفندق الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت جرينتش).



وبعد ساعتين، غادر الشخصان الفندق ومعهما صندوقين كبيرين بينما لم تتم مشاهدة غصن.



ولم يخضع الصندوقان الكبيران، اللذان تم إعلان أنهما يتعلقان بأدوات موسيقية، للفحص بأشعة إكس. ولم يفتح مسؤولو الجمارك الصندوقين. وأقلعت الطائرة المتجهة إلى تركيا الساعة 1110 مساء، حسب وسائل إعلام محلية.



وتعتقد السلطات اليابانية أن غصن كان مختبئا داخل أحد الصندوقين.



ومن المقرر أن يعقد غصن، وهو مواطن لبناني، مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء ليقدم روايته بشأن تلك التطورات.



وكان قد تم القبض على غصن في اليابان في نوفمبر 2018 لاتهامه في جرائم مالية، وجرى الإفراج عنه بكفالة في انتظار محاكمته التي كان من المقرر أن تبدء هذا العام.