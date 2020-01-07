اليوم.. البابا تواضروس يستقبل المهنئين بالعيد المقر البابوى

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الثلاثاء، بعيد الميلاد المجيد، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية.



ومن المقرر أن يستقبل البابا تواضروس، المهنئين بالعيد من كبار رجال الدولة والنواب والشعب القبطى، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



وكان قد ترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس الإثنين، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لتهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني والأقباط بعيد الميلاد المجيد.



وااستقبِل الرئيس بعاصفة من التصفيق من قبل المشاركين في قداس العيد الذين حمل العديد منهم علم مصر والورود ملوحين لدى دخول الرئيس الممر الرئيسي، بينما عانق السيد الرئيس قداسة البابا مهنئًا قداسته وكذلك الآباء الأساقفة المشاركين في القداس.



كانت صلوات قداس عيد الميلاد المجيد قد بدأت أمس الإثنين، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.



ودخل في الثامنة وربع موكب قداسة البابا إلى الكنيسة الرئيسية ليتولى خدمة قداس العيد.