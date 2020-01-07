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فن

بعد سنوات من رحيله.. نبيلة عبيد تكشف سبب طلاقها من عاطف سالم

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 05:23 ص
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
أمير محمد خالد
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حلت الفنانة نبيلة عبيد ضيفة في برنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس، وحققت الحلقة انتشارًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تصدرت مؤشرات البحث على جوجل، حيث تحدثت نبيلة عبيد عن قصة زواجها وطلاقها من المخرج الراحل الكبير عاطف سالم، والتي أثارت تساؤلات العديد من رواد مواقع التواصل.

وتكشف «الدستور» القصة الحقيقية لزواج وطلاق نبيلة عبيد من عاطف سالم، حيث تزوجت نبيلة في سن صغير جدًا، وهي في المرحلة الأولي من الثانوية العامة، من المخرج الكبير، حيث كانت تعرفه عن طريق شقيقته اعتماد سالم، وتعرفت عليه في أحد الأيام أثناء خروجها من المدرسة وطلبت منه أن تمثل، وحقق لها هذه الرغبة وعرض عليها الزواج، ووافقت اعتقادًا منها بأنها سوف يحميها ويساعدها على تحقيق النجومية، وكان يكبرها بأكثر من ٢٥ عامًا.

وبعدما حققت نبيلة عبيد شهرة ونجومية كبيرة في الوسط الفني وأصبح لها اسم كبير دبت الخلافات بينها وبين عاطف سالم، حيث كان يغير الأخير عليها بشكل مبالغ لدرجة أنه كان يمنعها من الخروج من المنزل، وكان يرافقها أثناء التصوير حتى وإن كانت تعمل مع مخرج غيره، واكتشفت نبيلة عبيد أنها عندما كان يسافر خارج مصر ليصور أي عمل له كان يقوم بتغيير رقم الهاتف الأرضي بمنزلهم، مما جعل نبيلة عبيد أثناء جلوسهم معًا على مائدة العشاء في أحد الليالي من عام ١٩٦٧ أن تطلب منه الطلاق بشكل واضح وصريح بحجة فارق العمر بينهما، وفي حقيقة الأمر كانت نبيلة عبيد قد بدأت في الاخفاق في عملها بالفن؛ بسبب تشديدات عاطف سالم عليها.

عندما سمع عاطف سالم طلب نبيلة منها بالطلاق صمت قليلًا، ثم وافق وطلب منها أن تقوم بتغير ملابسها للذهاب للمأذون، وبالفعل ذهب الثنائي وقاما بالانفصال، وفي نفس العام لم تقدم نبيلة عبيد أي أعمال سينمائية، وفي العام الذي يليه قدمت فيلم يجمعها بطليقها كانت قد انتهت من تصويره وقت زواجهما، وقبل وفاة عاطف سالم وهو على فراش المرض قال للمقربين منه إن نبيلة عبيد لم ترد له الجميل بأنه أول من آمن بها وأعطاها فرصة أمام كاميراته.

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