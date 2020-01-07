صعود الأسهم اليابانية فى نهاية جلسة التعاملات الصباحية

صعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء.



وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 348.11 نقطة أو ما يعادل 1.50% ليصل إلى 23552.97 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت جرينتش.



كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 25.41 نقطة، أو 1.50%، ليصل إلى 1722.90 نقطة.



وكان المؤشر نيكي الياباني نزل إلى أقل مستوى في شهر، أمس الإثنين، مع تراجع السوق في أول أيام تداول العام الجديد 2020 خشية تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.



وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأحد، بـ«انتقام كبير» إذا ردت إيران على قتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.



ونزل نيكي 1.91%، إلى 23204.86 نقطة، لينخفض المؤشر القياسي عن مستويي دعم رئيسيين: الأول المتوسط المتحرك في 25 يومًا، والثاني المتوسط المتحرك في 50 يومًا، ويسجل أقل مستوى منذ الرابع من ديسمبر.



وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 1.39%، ليبلغ 1679.49 نقطة، وهو أقل مستوى إغلاق له منذ أواخر نوفمبر، وكانت بورصة طوكيو مغلقة من الثلاثاء إلى الخميس بمناسبة العام الجديد.