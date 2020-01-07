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تقارير ومتابعات

الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية بمختلف محافظات مصر

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 07:08 ص
جريدة الدستور
هاجر رضا
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أكد الدكتور محمود شاهين، رئيس مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الثلاثاء، ستنشط فيه الرﻳﺎح اﻟﺠﻨﻮبية الغربية ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺐ الأﻧﺤﺎء ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ.

وتابع شاهين في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "سيؤدي نشاط الرياح إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ على اﻟﺒﺤﺮاﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، وﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ الإﺣﺴﺎس ﺑﺒﺮودة اﻟﻄﻘﺲ".

وأوضح أن، نشاط الرياح سيزيد من اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻟﻴﻼً ﻋﻠﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ مع سقوط أﻣﻄﺎر على اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻏﺰﻳﺮة ورﻋﺪﻳﺔ وﺧﻔﻴﻔﺔ على ﻣﻨﺎﻃﻖ باﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى.

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