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عالم

تقرير إعلامى: أمريكيان ساعدا «غصن» للهروب من اليابان

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 05:04 ص
كارلوس غصن
كارلوس غصن
وكالات
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ذكر تقرير إعلامي، اليوم الثلاثاء، أن السلطات اليابانية كشفت عن أن أمريكيين اثنين ساعدا الرئيس التنفيذي السابق لتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي موتورز، كارلوس غصن، على مغادرة اليابان، في الوقت الذي بدأت فيه تفاصيل رحلته في الظهور.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كي) عن مصادر تحقيقية لم تكشف عنها أن غصن، الذي واجه محاكمة في اليابان بتهمة ارتكاب مخالفات مالية، غادر منزله في طوكيو بمفرده بعد ظهر يوم 29 ديسمبر وسار لمسافة 800 متر إلى فندق حيث التقى بأمريكيين اثنين.
وأضافت الهيئة أن، الأمريكيين كانا قد وصلا إلى مطار كانساي الدولي في أوساكا في الصباح على متن طائرة خاصة قادمة من دبي، ونزلا في فندق قريب وكان معهما صندوق كبير ثم استقلا بعد ذلك قطارا فائق السرعة من محطة شين أوساكا إلى محطة شيناجاوا في طوكيو.

وأوضحت أن، غصن والأمريكيين استقلوا قطارا مزدحما فائق السرعة من شيناجاوا إلى شين أوساكا ووصلوا إلى الفندق الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت جرينتش).

وبعد ساعتين، غادر الشخصان الفندق ومعهما صندوقين كبيرين بينما لم تتم مشاهدة غصن.

ولم يخضع الصندوقان الكبيران، اللذان تم إعلان أنهما يتعلقان بأدوات موسيقية، للفحص بأشعة إكس، ولم يفتح مسؤولو الجمارك الصندوقين، وأقلعت الطائرة المتجهة إلى تركيا الساعة 1110 مساء، حسب وسائل إعلام محلية.

وتعتقد السلطات اليابانية أن غصن كان مختبئا داخل أحد الصندوقين.

ومن المقرر أن يعقد غصن، وهو مواطن لبناني، مؤتمرًا صحفيًا يوم الأربعاء ليقدم روايته بشأن تلك التطورات.

وكان قد تم القبض على غصن في اليابان في نوفمبر 2018 لاتهامه في جرائم مالية، وجرى الإفراج عنه بكفالة في انتظار محاكمته التي كان من المقرر أن تبدأ هذا العام.

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