-
الثلاثاء 07 يناير 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التعويضات عن حرائق الغابات فى أستراليا تبلغ 700 مليون دولار

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 04:31 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أعلنت سلطات التأمين الأسترالية عن أن فاتورة حرائق الغابات منذ سبتمبر ارتفعت إلى 700 مليون دولار أسترالي (485 مليون دولار أمريكي).

وذكر مجلس التأمين في أستراليا، اليوم الثلاثاء، إنه تم تقديم نحو تسعة آلاف طلب يتعلق بالحصول على تعويضات عن الدمار حتى الآن، وأوضح أنه من المتوقع أن يزيد هذا العدد بشكل كبير خلال الأيام المقبلة.

وقال وزير الخزانة الأسترالي جوش فريدنبرج اليوم إنه من بين تلك المطالبات تم تقييم حوالي 20% وتم بالفعل تسوية نصفها.

وأضاف أن، صناعة التأمين "توفر أماكن إقامة طارئة لعملائها المتضررين" إلى جانب "بعض الدعم النقدي" بعد الاجتماع مع مسؤولي التأمين.

يشار إلى أن هيئة إطفاء الحرائق الريفية في نيو ساوث ويلز أعلنت أن ما لا يقل عن 1588 منزلًا قد تم تدميرها، كما تضرر 653 منزلًا في مختلف أنحاء الولاية في موسم حرائق الغابات الذي بدأ في سبتمبر،
وفي فيكتوريا، تم تدمير حوالي 450 مبنى في حرائق الغابات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

4 قتلى و300 منزل مدمر حصيلة حرائق الغابات فى أستراليا

رجال الإطفاء فى أستراليا يواصلون إخماد الحرائق بالساحل الشرقى

"حرائق بالقرب مني" الأكثر بحثا على "جوجل" في أستراليا

أستراليا تستدعي الجيش للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم يصل الغردقة.. صور

منذ حوالي 10 ساعات

أول تعليق من «البنتاجون» على انسحاب أمريكا من العراق

منذ حوالي 9 ساعات

مصرع معاون «مباحث أخميم» أثناء تأمين احتفالات عيد الميلاد

منذ حوالي 14 ساعة

رسالة غامضة من محمد صلاح قبل حفل الأفضل فى إفريقيا

الصور

image description

الرئيس السيسي في قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية

image description

العرض الخاص لفيلم خالد النبوي «يوم وليلة» بسينما مول مصر

image description

نجوم الفن يشاركون في تكريم لبلبة بختام مهرجان «المهن التمثيلية»

image description

الطائفة الإنجيلية تحتفل بـ«عيد الميلاد المجيد» بحضور الوزراء والمشاهير.. صور

image description

مباراة فوز الزمالك على طنطا في الوقت القاتل

الأكثر قراءة

شقيق زوج نانسي عجرم يكشف حقيقة علاقتها بـ«لص الفيلا»

الصورة الأولى لمرتكب مذبحة كفر الدوار

ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بملابس جريئة

يعمل لديهم.. تفاصيل جديدة فى واقعة اقتحام فيلا نانسى عجرم

أيام زمان

رغم أنه يحبها.. لماذا حرم نجيب محفوظ نفسه من الحلويات؟

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

«أسود وسباك جاهل».. هكذا عانى أحمد زكي ونجاح الموجي من التنمر

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

نجم الساعة

رغم أنه يحبها.. لماذا حرم نجيب محفوظ نفسه من الحلويات؟

الصحة

3 أسباب صحية لإطعام طفلك فى أوانى معدنية

الوزن الزائد سبب رائحة الإبط.. تعرف على طرق التخلص منه

4 مخاطر صحية يسببها تناول الطعام سريعًا

4 طرق تحميك من التهاب الحلق

الرئيس نيوز

واشنطن ترفض طلب ظريف للحصول على التأشيرة الأميركية

مصرع معاون مباحث أخميم في حادث سير

وزير الدفاع الأميركي: لا نخطط للانسحاب من العراق

نائب وزير الدفاع السعودي يبحث مع بومبيو تطورات الأحداث في المنطقة

منوعات

4 نصائح تساعد الأم فى تدريب طفلها على استخدام «المرحاض»

ركاب طائرة هندية يحاولون كسر الباب بعد احتجازهم بالداخل 5 ساعات

فنلندا تقلص أيام العمل لـ4

فينيكس يدعو المشاهير عدم السفر بطائرات خاصة

كشكول

رئيس جامعة بنى سويف يحضر قداس عيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية بالعاصمة الإدارية

رئيس جامعة الزقازيق يبحث التعاون مع نائب محافظ الشرقية

تعرف علي الوظائف الشاغرة بجامعة الإسكندرية

ولي عهد ابوظبي يستقبل رئيس جامعة الأزهر

إسلام سياسي

التحالف الدولي يؤكد وقف التدريب ودعم العمليات ضد داعش

محمد بن زايد: ندعم جهود"الأخوة الإنسانية" لتفعيل مبادئ الوثيقة

«مدير مركز الفاتح الثقافى» يرد على متزعم التمرد الصوفى بعد هجومه على "أبوالعزائم": نار الفتنة التى أشعلتها ستحرقك وحدك

الجيش الليبى يدخل سرت وفرار المليشيات المسلحة

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: وزارة الثقافة.. المشاريع الكبرى وخناقات الحوارى!
لواء. محسن الفحام
سليمانى والحرس الثورى
لواء.حمدى البطران
مثقفون مهمشون
مؤمن المحمدي
لايصين كومبليتلى
المزيد

الثقافة

حين تغرب الشمس.. مجموعة قصصية لـ فريد الخمال عن دار كتوبيا

رئيس دار الكتب والوثائق توجه بتوفير أفضل الخدمات للباحثين

عروض سينما وورش فنية بثقافة أحمد بهاء الدين 

«الوحدة الوطنية» ورشة فنية بثقافة السويس (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك