التعويضات عن حرائق الغابات فى أستراليا تبلغ 700 مليون دولار

أعلنت سلطات التأمين الأسترالية عن أن فاتورة حرائق الغابات منذ سبتمبر ارتفعت إلى 700 مليون دولار أسترالي (485 مليون دولار أمريكي).



وذكر مجلس التأمين في أستراليا، اليوم الثلاثاء، إنه تم تقديم نحو تسعة آلاف طلب يتعلق بالحصول على تعويضات عن الدمار حتى الآن، وأوضح أنه من المتوقع أن يزيد هذا العدد بشكل كبير خلال الأيام المقبلة.



وقال وزير الخزانة الأسترالي جوش فريدنبرج اليوم إنه من بين تلك المطالبات تم تقييم حوالي 20% وتم بالفعل تسوية نصفها.



وأضاف أن، صناعة التأمين "توفر أماكن إقامة طارئة لعملائها المتضررين" إلى جانب "بعض الدعم النقدي" بعد الاجتماع مع مسؤولي التأمين.



يشار إلى أن هيئة إطفاء الحرائق الريفية في نيو ساوث ويلز أعلنت أن ما لا يقل عن 1588 منزلًا قد تم تدميرها، كما تضرر 653 منزلًا في مختلف أنحاء الولاية في موسم حرائق الغابات الذي بدأ في سبتمبر،

وفي فيكتوريا، تم تدمير حوالي 450 مبنى في حرائق الغابات.