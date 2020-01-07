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عالم

أمريكا: المنطقة ستكون أكثر أمنا بدون «سليمانى»

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 04:04 ص
جريدة الدستور
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، إن الإدارة الأمريكية لم تقدم على خطوة قتل قاسم سليماني القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني، من دون أن تتأكد أن المنطقة ستكون أكثر أمنا في غيابه.

وأضافت أورتاجوس، أن الولايات المتحدة تقوم بدراسة وبحث عن كل ما سيترتب على القرارات الشبيهة قبل اتخاذها قائلة: "الولايات المتحدة وحلفاؤها ومصالحها كانت تهاجم من قبل إيران، وهو ما حصل خلال الأسبوع الماضي، قتل متعاقد أميركي وأصيب جنود أميركيون ووقع هجوم على السفارة الأمريكية" بحسب "سكاى نيوز".

واختمت المسؤولة الأمريكية: "بومبيو قال سنحاسب الإيرانيين لهجماتهم على المصالح الأمريكية"، في إشارة منها إلى أن هذه الهجمات تقوم بها ميليشيات تمولها أو تدربها إيران.

وفي سياق متصل، أعلن مصدر مسؤول في ديوان رئاسة الجمهورية العراقية، الإثنين، أن الرئيس برهم صالح تسلم من الإدارة الأميركية نسخة من قانون العقوبات الأميركية على العراق، الذي سيصدر في حال إخراج قواتها.

وقال المصدر إن صالح تسلم نسخة غير موقعة من قرار العقوبات الأميركية على العراق، في حال أراد إخراج القوات الأمريكية من أراضيه بأي قرار كان.

وأضاف المصدر أن إيصال نسخة القرار إلى الرئيس العراقي، يهدف إلى إطلاع بغداد بشكل كامل على العواقب الوخيمة للعقوبات قبل توقيعها وإعلانها رسميا من قبل الإدارة الأميركية، في حال بقي العراق مصرا على قراره.

وكان ترامب، قد هدد في وقت سابق بفرض عقوبات "كبيرة" على العراق إذا أجبرت القوات الأميركية على المغادرة، فيما توعد إيران "بانتقام كبير" إذا ثأرت لمقتل سليماني.

وأبلغ ترامب الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية "إير فورس وان"، عائدا إلى واشنطن بعد عطلة استمرت أسبوعين في فلوريدا، أن الولايات المتحدة لن تترك العراق إلا إذا دفعت الحكومة العراقية تكلفة القاعدة الجوية الأمريكية هناك.

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