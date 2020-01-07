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عالم

دخان حرائق الغابات فى أستراليا يصل إلى تشيلى والأرجنتين

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 04:25 ص
جريدة الدستور
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وصل دخان الحرائق الضخمة التي تجتاح أستراليا إلى تشيلي والأرجنتين، بعدما عبر 12 ألف كيلومتر فوق المحيط الهادئ، حسبما أعلن جهازا رصد الأحوال الجوية في البلدين الأمريكيين الجنوبيين.

وقال باتريسيو أورا المسؤول في معهد رصد الأحوال الجوية في تشيلي، إنه في أولى ساعات الصباح: "كانت الشمس تميل للون الأحمر بسبب سحابة من الدخان الناجم عن الحرائق" في أستراليا.

وتم رصد سحابة الدخان على ارتفاع 6 آلاف متر، ومن غير المتوقع أن تتسبب أي ظاهرة طبيعية بإنزالها إلى سطح الأرض.

كما نشر جهاز رصد الأحوال الجوية الأرجنتيني صورا التقطت عبر الأقمار الاصطناعية، تظهر سحابة من الدخان "تنقلها كتل هوائية متجهة من الغرب إلى الشرق".

وأضاف المرصد على "تويتر": "ما قد يكون تأثير ذلك؟ لا تأثير كبيرا، فقط غروب ولون للشمس أكثر إحمرارا".

وأشارت شركة الأرصاد الجوية "ميتسول" التي تعتبر مرجعا في هذا المجال في المنطقة، إلى أن الدخان يمكن أن يصل إلى ولاية ريو غراندي دو سول، الواقعة في أقصى جنوب البرازيل.

وتشهد أستراليا منذ سبتمبر حرائق ضخمة أوقعت 24 قتيلا، والتهمت مساحات شاسعة، فيما تسببت في مقتل ما لا يقل عن نصف مليار حيوان.

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