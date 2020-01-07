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محافظات

محافظ المنوفية يشارك الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 03:27 ص
جريدة الدستور
ولاء القاضى
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شارك اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد وشهد صلاة القداس بمطرانية المنوفية بشبين الكوم، رافقه نائب المحافظ ومدير الأمن وسكرتير عام المحافظة ومسؤول الأمن العام ومدير فرع الأمن الوطني وعدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء النقابات المهنية ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

تقدم محافظ المنوفية بخالص التهاني لنيافة الأنبا بنيامين أسقف المنوفية ورجال الدين بالكنيسة بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن الدولة المصرية تشرفت باستضافة المسيح رمز السلام والمحبة والعائلة المقدسة.

ولفت محافظ المنوفية إلى أن، مصر ستظل منبعًا للسلام والمحبة وموطنًا للأمن والاستقرار تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأشار إلي قوة ووحدة الشعب المصري الذي سيظل دائمًا يبني وينشد الخير للعالم أجمع.

وأعرب الأنبا بنيامين عن سعادته بهذه الزيارة التى تؤكد روح المحبة بين كافة أبناء الأمة، موجهًا الشكر لجميع المؤسسات الأمنية بالمحافظة لما لها من دور بارز في حفظ الأمن والأمان لمواطني وشعب المنوفية، متمنيًا أن يكون العام الجديد انطلاقة نحو آفاق المستقبل يحمل الخير لكل المصريين وأختتم كلمتة بـ«تحيا مصر - تحيا مصر - تحيا مصر».

وزار الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الإثنين، كاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الكنيسة الأرثوذكسية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وحرص عدد من الوزراء على حضور قداس عيد الميلاد بالكاتدرائية وهم: وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، وزير الإنتاج الحربي محمد العصار، وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، وزير التضامن نيفين القباج، وإيناس عبدالدايم وزير الثقافة.

ويستقبل البابا تواضروس المهنئين بالعيد من كبار رجال الدولة والنواب والشعب القبطي صباح الثلاثاء في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

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