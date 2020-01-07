3 أسباب صحية لإطعام طفلك فى أوانى معدنية
الثلاثاء 07/يناير/2020 - 03:19 ص
نصح الخبراء باستخدام الأدوات الفضية في إطعام الأطفال لأسباب مهمة بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا، أبرزها النقاط التالية:
１- محاربة الأمراض
تناول الطعام والشراب في الأواني الفضية يحسن عمليات الأيض وتعزيز المناعة، ويحول دون الإصابة بأمراض موسمية، مثل نزلات البرد والإنفلونزا.
２- تنقية المياه
تساعد الفضة في تنقية المياه ومحاربة الاختلاطات الكيميائية، وينصح دائمًا بتناول الماء والسوائل المختلفة مثل العصائر، وشاي الأعشاب، في الأواني الفضية.
３- تعزيز صحة الدماغ
تستخدم الفضة في عدد من الأدوية مكونًا نشطًا يساعد في تعزيز قوة الدماغ ووظائفه؛ لذا ينصح بالأواني الفضية لإطعام الأطفال لتحسين صحة أدمغتهم.
１- محاربة الأمراض
تناول الطعام والشراب في الأواني الفضية يحسن عمليات الأيض وتعزيز المناعة، ويحول دون الإصابة بأمراض موسمية، مثل نزلات البرد والإنفلونزا.
２- تنقية المياه
تساعد الفضة في تنقية المياه ومحاربة الاختلاطات الكيميائية، وينصح دائمًا بتناول الماء والسوائل المختلفة مثل العصائر، وشاي الأعشاب، في الأواني الفضية.
３- تعزيز صحة الدماغ
تستخدم الفضة في عدد من الأدوية مكونًا نشطًا يساعد في تعزيز قوة الدماغ ووظائفه؛ لذا ينصح بالأواني الفضية لإطعام الأطفال لتحسين صحة أدمغتهم.