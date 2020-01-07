مؤشر نيكى يرتفع 0.50% فى بداية التعامل بطوكيو

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.



وصعد نيكي 0.50 في المئة إلى 23320.12 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.47 في المئة إلى 1705.54 نقطة.



ونزل المؤشر نيكي الياباني إلى أقل مستوى في شهر، أمس الإثنين، مع تراجع السوق في أول أيام تداول العام الجديد 2020 خشية تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.



وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الأول الأحد، «بانتقام كبير» إذا ردت إيران على قتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.



ونزل نيكي 1.91%، إلى 23204.86 نقطة، لينخفض المؤشر القياسي عن مستويي دعم رئيسيين: الأول المتوسط المتحرك في 25 يوما والثاني المتوسط المتحرك في 50 يوما، ويسجل أقل مستوى منذ الرابع من ديسمبر



وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.39%، ليبلغ 1679.49 نقطة، وهو أقل مستوى إغلاق له منذ أواخر نوفمبر وكانت بورصة طوكيو مغلقة من الثلاثاء إلى الخميس بمناسبة العام الجديد.

