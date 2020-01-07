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سياسي

النائب مصطفى سالم يهنئ الأقباط فى سوهاج بعيد الميلاد المجيد.. صور

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 02:35 ص
جريدة الدستور
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قدم مصطفى سالم، عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا بسوهاج، وكيل لجنة الخطة والموازنة، التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك أثناء زيارته لمطرانية طهطا وجهينة وتوابعهما، وكان فى استقباله الأنبا أشعيا مطران طهطا وجهينة وتوابعهما وعدد كبير من القساوسة ورهبان المطرانية وأهالى طهطا.

وأعرب «سالم»، خلال الزيارة، عن خالص التهانى وأطيب الأمنيات إلى أقباط مصر عامة وأقباط محافظة سوهاج وطهطا خاصة، مؤكدًا أن المسلمين والمسيحيين نسيج واحد يعيشون على أرض وطن واحد وتحت سماء واحدة، تربطهم روابط الأخوة والوطنية ويعملون معًا لتحقيق التنمية الحقيقية فى شتى المجالات من أجل رفعة شأن هذا الوطن، متابعًا: «أن احتفالنا ​​جميعًا هذه الأيام بأعياد الميلاد إنما يجدد ويؤكد مشاعر المودة والمحبة وعلاقات الأخوة الوثيقة والروابط الوطنية».

وأضاف «سالم»، خلال كلمته التى ألقاها على هامش احتفال قداس عيد الميلاد، أن الكنيسة المصرية دائمًا ما تبعث رسائل حب ومودة وسلام، وأن دعم الكنيسة المصرية للوطن وأبنائه لاينتهى؛ لأنه من وازع وطنى محترم ورسالة تنوير تحملها كل كنائس ومطرانيات مصر لأهالى المحروسة.

وأوضح أن عيد الميلاد دائمًا ما يذكرنا بميلاد السيد المسيح عليه السلام، وما جاء به من رسالة محبة وسلام للبشرية جميعًا، وأدعو الله أن يديم علينا الأعياد والمحبة والسلام، وأن يكون هذا العيد عيدًا يحمل الخير لجميع المصريين.

من جانبه؛ قال نيافة الأنبا أشعيا مطران طهطا وجهينة وتوابعهما، إن الأعياد والمناسبات الدينية المختلفة بين المسلمين والأقباط تزيدهم ترابطًا، فالكل يتسابق من أجل تقديم التهانى ومشاركة الآخر الأفراح، داعين الله أن تستمر مصر فى تقدم ورخاء.

وأشاد مطران طهطا وجهينة وتوابعهما بما قدمة النائب مصطفى سالم من خدمات فى شتى المجالات لأبناء الدائرة وما حدث من تغير ملحوظ فى البنية التحتية على مستوى مركز ومدينة طهطا، وأن ذلك لم يأتى من فراغ إنما هو بمجهود كبير ووقت ثمين خصصه لحساب أهل دائرته باعتبار أنه تحمل أمانة وعليه تنفيذها.

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