وول ستريت تنحى جانبا توترات الشرق الأوسط وتصعد بمكاسب

أغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة، مساء الاثنين، متعافية من بعض خسائرها التي منيت بها في جلسة الجمعة مع تنحية المستثمرين جانبًا التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط وبدعم من مكاسب لأسهم ألفابت وشركات أخرى للأنترنت.



وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعًا 68.67 نقطة، أو 0.24 بالمئة، إلى 28703.55 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقًا 11.43 نقطة، أو 0.35 بالمئة، ليغلق عند 3246.28 نقطة.



وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعًا 50.70 نقطة، أو 0.56 بالمئة، إلى 9071.47 نقطة.



وكانت الأسهم الأمريكية متراجعة عند الفتح اليوم، إذ يدفع تنامي التوترات بين الولايات المتحدة وإيران المستثمرين لالتماس الآمان في أصول مثل الذهب والسندات الحكومية.



وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 169.38 نقطة، أو 0.59 بالمئة، إلى 28465.50 نقطة.



وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 17.30 نقطة، أو 0.53 بالمئة، عند 3217.55 نقطة.



ونزل المؤشر ناسداك المجمع 77.27 نقطة، أو 0.86 بالمئة، إلى 8943.50 نقطة.