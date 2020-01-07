4 نصائح تساعد الأم فى تدريب طفلها على استخدام «المرحاض»

تدريب الصغير على استخدام دورة المياه بدلًا من الحفاض تمرين تمر به جميع الأمهات، ولعمل ذلك تحتاجين إلى تجهيز اللوازم المطلوبة لهذه الخطوة مثل «القصرية».



وتنصح التوجيهات بأن يتم هذا التدريب في عُمر بين 18 و24 شهرًا، لكن بعض الأطفال تتأخر لديهم هذه النقلة حتى عُمر 3 سنوات، ولا يعني ذلك أي تأخير في النمو، بقدر ما هو استعداد الطفل لعمل الخطوة بشكل مريح.



لتعرفي إذا ما كان الطفل مستعدًا للتدريب على استعمال الحمّام أو القصرية،عليك الإجابة على بعض الأسئلة، مثل:

- هل أصبحت حركة أمعاء الطفل عادية؟

- هل يستطيع الصغير ضبط نفسه عند نداء الحاجة حتى يصل إلى دورة المياه؟

- هل يستطيع الطفل الجلوس على المرحاض أو التواليت بشكل مريح؟

- هل يستطيع الصغير إنزال ملابسه (البنطلون) وإعادتها مكانها جيدًا؟



نصائح لمساعدة الأم على تدريب الطفل



1- بعض الأخطاء في هذا التدريب لا يمكن تفاديها، لذلك لا مجال هنا لعقاب الطفل سواء من الأم أو الأب، ولا ينبغي البدء في هذا التدريب قبل أن يتفرّغ أحد الأبوين للمساندة.



2- التحدث مع الطفل قبل بدء الخطوة من الأمور الضرورية، عليك شرح فوائد هذه الخطوة، وتعزيز ثقة الطفل بنفسه تجاه القيام بهذه النقلة.



3- من الضروري شرح كيفية استعمال المرحاض أو النونية خطوة خطوة جيدًا للطفل، والقيام بتدريب تمثيلي ليعرف الخطوات قبل أن يبدأ بنفسه اتباعها عند شعوره بنداء الحاجة.



4- اختيار القصرية المناسبة للطفل، والتي يتقبل شكلها ولونها عامل مساعد على نجاح التدريب.