أبرز رسائل الرئيس السيسى من قداس عيد الميلاد المجيد

احتفل المصريين، مساء أمس الإثنين، بعيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية للمشاركة في احتفالات عيد الميلاد المجيد، بحضور كلٍ من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي كان في مقدمة مستقبلي الرئيس خلال الاحتفالات، وصافح الرئيس السيسي الأباء والكهنة الذين اصطفوا لاستقباله.



وترصد «الدستور» أبرز رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي من قداس عيد الميلاد المجيد.



- نقف بالمرصاد ضد أي محاولات للفتنة.



- لا تسمحوا لأحد أبدًا بالتدخل بينا، ويوقع بينا، أو إشعال الفتن بيننا.



- البلد ستظل للجميع، قائلًا: «محدش ليه حته أزيد من التاني».



- لا مجال للقلق أبدًا.



- المصريين أيد واحدة، قائلًا: «طول ما إحنا مع بعض محدش هيقدر يعمل فينا حاجة».



- نحن نتعامل بشرف في زمن لا يوجد به شرف.



- الله لا ينصر إلا الشرفاء والطيبين.



وزار الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الإثنين، كاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الكنسية الأرثوذكسية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



وحرص عدد من الوزراء على حضور قداس عيد الميلاد بالكاتدرائية، وهم: وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، وزير الإنتاج الحربي محمد العصار، وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، وزير التضامن نفين القباج، وإيناس عبدالدايم وزير الثقافة.



ويستقبل البابا تواضروس المهنئين بالعيد من كبار رجال الدولة والنواب والشعب القبطي صباح الثلاثاء في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.