الوزن الزائد سبب رائحة الإبط.. تعرف على طرق التخلص منه

زيادة الوزن أحد أهم عوامل انبعاث رائحة الإبط الكريهة على الرغم من الاستحمام، ويسبب ذلك حرجًا.



وقد يساعد وضع مزيل رائحة العرق لبعض الوقت، لكن بعض التمارين توفر حلًا دائمًا للمشكلة إلى جانب أنها تساعد على تنشيط الجسم والتخلص من الوزن الزائد.



ويعتبر نط الحبل من أفضل التمارين لتحريك الكتفين والذراعين وعضلات الظهر، وحرق الدهون المتراكمة في هذه المواضع.



كما أن ممارسة تمرين الضغط يوميًا من أفضل طرق التخلّص من رائحة الإبط، ويمكنك أيضًا ممارسة تمارين الضغط الخاصة بالركبتين، وذلك بثني الركبتين ثم رفع الجسم لأعلى.



ومن التمارين المفيدة أيضًا، تمرين المشي مع ثني الركبة في كل خطوة ورفع اليدين لأعلى، وتمارين شد عضلات البطن بالاستلقاء على الأرض ورفع الرأس والجذع لأعلى حتى وضعية الجلوس ثم العودة بالجذع إلى وضعية الاستلقاء.