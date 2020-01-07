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حوادث

بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد.. المرور ترفع السيارات المتروكة بمحيط الكنائس

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 01:44 ص
جريدة الدستور
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فرضت إدارات المرور، منطقة آمنة بمحيط كل كنيسة كحرم آمن لها يمنع تواجد أو مرور أية سيارات أو دراجات بخارية بها، مع قيام خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر لها كإجراء احترازي دورى، لتحقيق أعلى درجات التأمين لدور العبادة المسيحية، بالتزامن مع أعياد الميلاد التي كانت تقام في عدد منها حتى ساعة متأخرة من الليل.

كما تقوم إدارات المرور بعمليات رفع للسيارات المتروكة بمحيط الكنائس ومنع الانتظار الخاطئ بالشوارع القريبة منها، كما كثفت الادارة العامة للمرور، من انتشار الخدمات المرورية على الطرق السريعة، وشن الحملات المرورية مثل حملات الرادار وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة، استعدادًا لاعياد الميلاد وتأمين رحلات المواطنين.

كما نشرت سيارات الدفع الرباعي والأقوال الأمنية المتحركة والدراجات البخارية وسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أى أعطال، وتم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية من خلال غرفة العمليات بعمل حرم آمن أمام الكنائس خلال الاحتفالات.

ونشرت الإدارة العامة للمرور، العديد من الخدمات المرورية بجميع الطرق الرابطة بين المحافظات، بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة، وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين رحلات المواطنين خلال احتفالات أعياد الميلاد.

كما كثفت إدارة المرور من تواجد الخدمات سيارات الإغاثة والدفع الرباعي أعلى الطرق، مع تكثيف حملات الرادار والكشف عن الإطارات، والكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، لمنع وقوع أى حوادث مرورية أعلى المحاور، مع ملاحظة حركة السيارات ومراقبتها بواسطة الكاميرات.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة، من انتشار الخدمات المرورية بمحيط الكنائس لعمل حرم آمن ومنع الانتظار الخاطئ للسيارات، مع تفتيش السيارات المتروكة، بالتنسيق مع إدارتى الحماية المدنية، بالتزامن مع أعياد الميلاد، مع فرض الأكمنة الثابتة والمتحركة على كافة الطرق الداخلية والرابطة بين المحافظات.

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