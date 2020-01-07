نبيلة عبيد: الملابس التى أرتديها حاليًا تتناسب مع عمرى

قالت الفنانة نبيلة عبيد إن، أول أدوارها الذي قدمته بالسينما كان صامتًا في فيلم "مفيش تفاهم" بطولة الفنانة سعاد حسني والفنان حسن يوسف وإخراج عاطف سالم.



وأَضافت، خلال حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على شاشة "دي إم سي"، مساء الإثنين، إنها ذهبت إلى المخرج الراحل عاطف سالم؛ حيث كانت شقيقته صديقة لصديقة والدتها وطلبت منه التمثيل، لافتة إلى عدم ذهابها إلى المدرسة في هذا اليوم وذهابها إلى مكتب المنتج حلمي رفلة.



وأضافت أنها، تحرص الآن على ارتداء ملابس تتناسب مع عمرها وإن ارتدائها النظارة الطبية خلال هذه الفترة جاء بناء على نصيحة الطبيب لها؛ للتعود عليها.



وتابعت نبيلة أنها تعمدت الاختفاء خلال الفترة الماضية بعد النجاح الذي حققته في برنامج "نجمة العرب"، لحين العودة في عمل فني مختلف عما قدمته من أعمال فنية.