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تقارير ومتابعات

«القوصى»: أعياد الميلاد توضح مدى ترابط المصريين

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 01:05 ص
الدكتور محمد القوصي،
الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية
هاجر رضا
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قدّم الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، التهئنة للمصريين عامة، والمسحيين خاصة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأضاف «القوصي»، في تصريحات لـ«الدستور»، قائلًا: «أعاد الله أعياد الميلاد بالخير والسعادة، عيد الميلاد المجيد هو عيد لجميع المصريين ويدل على الوحدة الوطنية والحب والتعاون، وأنه لا فرق بين المسلم والمسيحي».

وأشار الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية إلى أنه سيتم تحديد شروط مسابقة رواد الفضاء بعد الانتهاء من أعياد الميلاد المجيد.

وزار الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الإثنين، كاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الكنسية الأرثوذكسية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وحرص عدد من الوزراء على حضور قداس عيد الميلاد بالكاتدرائية، وهم: وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، وزير الإنتاج الحربي محمد العصار، وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، وزير التضامن نفين القباج، وإيناس عبدالدايم وزير الثقافة.

ويستقبل البابا تواضروس المهنئين بالعيد من كبار رجال الدولة والنواب والشعب القبطي صباح الثلاثاء في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

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