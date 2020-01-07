البنتاجون: لن ننتهك قانون الحرب رغم تهديد ترامب لإيران

ألمح وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إلى أن الجيش الأمريكي لن ينتهك قوانين الصراع المسلح باستهداف مواقع ثقافية إيرانية، وذلك بعد أن هدد الرئيس دونالد ترامب بضربها.



وردًا على سؤال عما إذا كان مستعدًا لاستهداف المواقع الثقافية، قال إسبر للصحفيين: «سنتبع قوانين الصراع المسلح».



وبسؤاله عما إذا كان هذا يعني أنه لن يستهدف هذه المواقع لأن ذلك يعد جريمة حرب قال إسبر: «هذه هي قوانين الصراع المسلح».



ونفى وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، مساء الإثنين، أن تكون بلاده قد قررت إخراج قواتها من العراق، بعدما أبلغ جنرال أمريكي الحكومة العراقية في رسالة رسمية بأن قواته تستعد للخروج «احترامًا لسيادة» العراق.



وقال إسبر: «ليس هناك أي قرار على الإطلاق بمغادرة العراق لم يتّخذ أي قرار بالخروج من العراق نقطة على السطر»، وذلك غداة دعوة البرلمان العراقي الحكومة إلى «إنهاء تواجد أي قوات أجنبية» على أراضي البلاد و«تلك الرسالة لا تتوافق مع موقفنا الحالي».