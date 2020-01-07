اليوم.. مايك بنس يدلى بخطاب حول السياسة الأمريكية تجاه إيران

قال مسؤول بالبيت الأبيض إن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي سيدلي بخطاب، اليوم الثلاثاء، يستعرض فيه سياسة الحكومة الأمريكية تجاه إيران بعد مقتل جنرال إيراني كبير في ضربة أمريكية بالعراق يوم الجمعة.





وأضاف المصدر أنه، من المتوقع أن يركز بنس في خطابه على الاختلافات بين الشعب الإيراني وحكومته.





وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، نفى مساء الاثنين، أن تكون بلاده قد قررت إخراج قواتها من العراق، بعدما أبلغ جنرال أميركي الحكومة العراقية في رسالة رسمية بأن قواته تستعد للخروج "احتراما لسيادة" العراق.



