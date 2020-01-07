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عالم

اليوم.. مايك بنس يدلى بخطاب حول السياسة الأمريكية تجاه إيران

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 05:49 ص
جريدة الدستور
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قال مسؤول بالبيت الأبيض إن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي سيدلي بخطاب، اليوم الثلاثاء، يستعرض فيه سياسة الحكومة الأمريكية تجاه إيران بعد مقتل جنرال إيراني كبير في ضربة أمريكية بالعراق يوم الجمعة.

وأضاف المصدر أنه، من المتوقع أن يركز بنس في خطابه على الاختلافات بين الشعب الإيراني وحكومته.

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، نفى مساء الاثنين، أن تكون بلاده قد قررت إخراج قواتها من العراق، بعدما أبلغ جنرال أميركي الحكومة العراقية في رسالة رسمية بأن قواته تستعد للخروج "احتراما لسيادة" العراق.

وقال إسبر "ليس هناك أي قرار على الإطلاق بمغادرة العراق ولم يتّخذ أي قرار بالخروج من العراق نقطة على السطر"، غداة دعوة البرلمان العراقي الحكومة إلى "إنهاء تواجد أي قوات أجنبية" على أراضي البلاد و"تلك الرسالة لا تتوافق مع موقفنا الحالي".

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